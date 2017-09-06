На берегу Селигера сводный хор исполнил «Оду Нилу Столобенскому»

Сегодня, 9 июня, в Осташковском районе на территории паломнического лагеря возле Нило-Столобенской пустыни состоялся фестиваль хоровых коллективов «Высокой жизни чистота». Мероприятие организовано в рамках культурно-просветительского форума, посвященного 350-летию обретения мощей Нила Столобенского.

«Мы рады видеть всех на тверской земле, в крае духовных истоков и православных святынь России, где бережно хранят духовные традиции нашего народа. Это земля с богатейшей историей, и культурным и природным наследием», – отметил Губернатор Игорь Руденя на праздничной литургии, которая прошла в Нило-Столобенской пустыни.

Участниками фестиваля стали лучшие коллективы региона: Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес», а также солисты тверской академической филармонии, фольклорный ансамбль «Межа», народный ансамбль танца «Славяне», ансамбль песни и танца «Медок» (Вышний Волочек), детский музыкальный театр «Потешки» (Осташков), концертный хор мальчиков и юношей (Конаково). Также выступили профессиональные хоровые коллективы из Москвы, Рязани, Белгорода.

Кульминацией фестиваля стало исполнение сводным хором и оркестром «Оды Нилу Столобенскому», написанной к празднику тверским композитором Константином Тушинком. На сцену в этот момент вышли все участники концерта.

Справочно: Торжества в честь 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского проходят в Нило-Столобенской пустыни с 8 по 12 июня 2017 года. Возглавил праздничные мероприятия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который сегодня совершил божественную литургию и молебен.

Неподалеку от территории монастыря установлен палаточный лагерь, где создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания гостей. Работает телефон «горячей линии» Тверской епархии 800-350-28-90 (звонок бесплатный), где можно узнать всю информацию о праздновании. Приём обращений ведется с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.