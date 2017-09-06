Генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков награждён орденом преподобного Серафима Саровского III степени

9 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Нило-Столобенской пустыни Тверской митрополии наградил Генерального директора ГК «АгроПромкомплектация» (попечителя храма преподобного Сергея Радонежского в Дмитровой Горе) Сергея Новикова орденом РПЦ преподобного Серафима Саровского III степени за особый вклад в дело возрождения храма и помощь Тверской епархии. В этот день Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе Нило-Столобенской обители по случаю торжества, посвящённого 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского.

Для справки: ОРДЕН ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим является величайшим подвижником XIX века и особо почитается в России как духовный наставник и ревнитель церковной жизни. Статут ордена преподобного Серафима Саровского. 1. Орденом святого преподобного Серафима Саровского награждаются иерархи, клирики, монашествующие, миряне за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность. 2. Орден имеет три степени. При награждении вручаются знак ордена и грамота. 3. Орден носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается вслед за орденом преподобного Сергия Радонежского.