НАГРАДА ПАТРИАРХА - ТВЕРИЧАМ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил жителей Тверской области за вклад в духовное развитие региона

9 июня в Тверской области проходят торжества, приуроченные к празднованию 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского. После божественной литургии в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен и наградил жителей региона, которые принимают активное участие в развитии духовной жизни Верхневолжья.

В праздничных мероприятиях приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, руководители федеральных органов власти, представители Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ, духовенства, государственных корпораций, банков, ассоциаций и фондов, а также паломники со всей России.

По окончании молебна Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в подарок обители образ святителя Николая Можайского с житием, Владыке Виктору — святую панагию, Губернатору Игорю Рудене — икону Покрова Пресвятой Богородицы с молитвенными благопожеланиями.

«Хотел бы поблагодарить Вас за Вашу жизненную позицию, которая соответствует в полной мере всем тем задачам, которые сейчас стоят перед нашей страной и регионами. Мы должны становиться сильнее: это сила духа, нашего национального самосознания, сила веры и благополучие народа», — обратился глава Русской Православной Церкви к Игорю Рудене.

В знак благодарности Губернатор преподнёс Патриарху икону с частицей мощей святого преподобного Нила Столобенского.

«Хотел бы искренне поблагодарить Ваше Святейшество за то, что вы возглавили эти торжества, за ту работу, которую вы сегодня проводите по укреплению православия, по возрождению духовно-нравственных ценностей нашего народа. На тверской земле сегодня светская и духовная власть едины в делах по развитию и укреплению духовных традиций региона», — отметил Игорь Руденя.

За труды на благо православия Патриаршей благословенной грамоты удостоен наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий Губанов.

Орденами и медалями Русской Православной Церкви за внимание к помощи Тверской епархии и восстановление храмов награждёны Сергей Новиков, генеральный директор группы компаний «АгроПромкомплектация», Почётный гражданин Тверской области Владимир Суслов, сотрудница центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва Тамара Барсегян-Куксинская. Патриаршая грамота вручена Заслуженному художнику России Людмиле Юга.

Программу праздничных мероприятий в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского продолжил фестиваль хоровых коллективов, где гости услышат выступление сводного хора из 500 человек.

10 июня в Богоявленском соборе пройдут братский молебен и божественная литургия, а на концертной площадке в паломническом лагере организуют культурную программу «Русские узоры».

11 июня паломников приглашают на службы в Нило-Столобенской пустыни. Также у гостей праздника будет возможность посетить исток Волги в деревне Волговерховье, где в этот день начнётся XIX Волжский крестный ход, посвящённый в этом году 350-летию со дня обретения мощей Нила Столобенского.

Преподобный Нил Столобенский — один из самых почитаемых святых в России. Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен в 1594 году на острове Столобный на Селигере, где Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении.

Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от болезней.

С начала XIX века Нило-Столбенская пустынь была одним из крупнейших монастырей страны. По числу паломников, которые прибывали со всей страны поклониться мощам Нила Столобенского, до революции монастырь был первым в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. Каждый год православные жители региона и паломники отмечают в этот день обретение мощей преподобного Нила Столбенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.