ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОТСЛУЖИЛ ЛИТУРГИЮ НА СЕЛИГЕРЕ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию на праздновании 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Тверской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни. 9 июня в Осташковском районе Тверской области проходят основные торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

В праздничных мероприятиях принимают участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, руководители федеральных органов власти, представители Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ, духовенства, государственных корпораций, банков, ассоциаций и фондов, а также паломники со всей России.

«Имя святого подвижника Нила Столобенского бережно сохраняется не только на тверской земле, но и во всей православной церкви. Мы называем подвижниками людей, которые в своей жизни двигаются навстречу подлинной цели бытия — навстречу Богу. Именно таким человеком был Нил Столобенский», — сказал Патриарх, обращаясь к присутствующим.

С приветствием от имени Президента РФ Владимира Путина к участникам торжеств обратился Александр Беглов.

«Сегодня большой праздник для всех православных нашей страны. Владимир Владимирович просил передать слова благодарности за труды Вашего Святейшества, братии, Правительства Тверской области, всех, кто трудился над восстановлением обители», — отметил Александр Беглов.

Празднование 350-летия обретения мощей Нила Столбенского, как и в раньше, объединило тысячи паломников из разных городов России, сказал Губернатор Игорь Руденя.

«Мы рады видеть всех на тверской земле, в крае духовных истоков и православных святынь России, где бережно хранят духовные традиции нашего народа. Отмечая 350-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского, мы уверенно говорим о том, что дореволюционные традиции паломничества в Нило-Столобенскую пустынь возрождаются», — приветствовал гостей Игорь Руденя.

Ключевые моменты праздника транслировались в прямом эфире на экранах, установленных в обители и в палаточном лагере для паломников, который разбит неподалёку от Нило-Столобенской пустыни.

Сегодня на концертной площадке в паломническом городке пройдёт фестиваль хоровых коллективов, в рамках которого гости услышат выступление сводного хора из 500 человек.

10 июня паломников приглашают принять участие в братском молебне и божественной литургии в Богоявленском соборе. Кроме того, с 13:00 в лагере паломников начнётся культурная программа «Русские узоры».

11 июня пройдут службы в Нило-Столобенской пустыни. У паломников есть возможность посетить исток Волги в деревне Волговерховье, откуда в этот день начнётся XIX Волжский крестный ход.

Преподобный Нил Столобенский — один из самых почитаемых святых в России. Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен в 1594 году на острове Столобный на Селигере, где Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении.

Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от болезней.

С начала XIX века Нило-Столбенская пустынь была одним из крупнейших монастырей страны. По числу паломников, которые прибывали со всей страны поклониться мощам Нила Столобенского, до революции монастырь был первым в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. Каждый год православные жители региона и паломники отмечают в этот день обретение мощей преподобного Нила Столбенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.