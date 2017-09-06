ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПРИБЫЛ НА СЕЛИГЕР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тверскую область

Сегодня, 9 июня, в Тверской области проходят основные торжества, приуроченные к 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. В Осташковский район прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В праздничных мероприятиях принимают участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, руководители федеральных органов власти, представители Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Правительства РФ, духовенства, государственных корпораций, банков, ассоциаций, фондов, паломники со всей России.

Глава Русской Православной церкви совершит божественную литургию в Богоявленском соборе, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Эти события будут транслироваться в режиме онлайн на экраны, установленные в палаточном лагере и около собора.

Также на территории паломнического городка пройдёт фестиваль хоровых коллективов, в рамках которого гости Нило-Столбенской пустыни услышат выступление сводного хора из 500 человек.

10 июня паломники смогут посетить братский молебен и божественную литургию в Богоявленском соборе. У палаточного лагеря с 13:00 начнётся праздничная культурная программа «Русские узоры».

11 июня пройдут службы в Нило-Столобенской пустыни. Также у паломников есть возможность посетить исток Волги в деревне Волговерховье, откуда в этот день начнётся XIX Волжский крестный ход.

Для удобства гостей неподалеку от места торжеств развернут палаточный городок, где создана необходимая инфраструктура для комфортного и бесплатного проживания паломников. Информацию о размещении в лагере можно узнать в паломническом центре по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Приём обращений ведется с 8:00 до 20:00 ежедневно до 12 июня включительно.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от болезней.

С начала XIX века Нило-Столбенская пустынь была одним из крупнейших монастырей страны. По числу паломников, которые прибывали со всей страны поклониться мощам Нила Столобенского, до революции монастырь был первым в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. Каждый год православные жители региона и паломники отмечают в этот день обретение мощей преподобного Нила Столбенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.