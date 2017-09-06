НОВОЕ В «СОВРЕМЕННИКЕ»: СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

На прошлой неделе на стене районного Дворца культуры была смонтирована электронная афиша в виде большого экрана.

Пока она работает в тестовом режиме, на ней будут показываться анонсы мероприятий, которые будут проходить в Конаковском районе. По словам директора ДК Натальи Сергеевой, сертификат на установку и все соответствующие договоры имеются, в настоящий момент прорабатывается вопрос качества показа. Афиша установлена по программе развития и модернизации учреждений культуры Конаковского района. Рекламные ролики на экране демонстрироваться не будут.

Кстати, ранее по той же районной программе на входе в «Современник» была установлена магнитная рамка-металлодетектор. Также по договору с ЧОО «Защита» на массовых мероприятиях будет присутствовать сотрудник этой лицензированной организации. Такие меры приняты для соответствия паспорту безопасности объектов с массовым пребыванием людей.