«ГОСУДАРЕВА ДОРОГА» ЖДЕТ ГОСТЕЙ

5 июня на территории храмового комплекса села Завидово был официально открыт историко-краеведческий музей «Государева дорога», экспозиция которого рассказывает об истории создания тракта Москва - Санкт-Петербург, а также самого села. Музей, расположенный на въезде в регион со стороны Москвы, стал еще одним объектом туристического притяжения Конаковского района и всей Тверской области.



- Музей был готов и начал принимать туристов в «тестовом режиме» уже в феврале, – рассказывает один из инициаторов создания экспозиции протоиерей Петр Дубяго. - Но сделать настоящее открытие, пригласить многих значимых и дорогих нам людей, в том числе, заручиться благословением владыки Митрополита Тверского и Кашинского Виктора мы решили именно сейчас, большое спасибо и отцу Валерию Ильину, нашему благочинному – без его горячей поддержки музея бы не было.

На открытие приехали почетные гости, которые в той или иной степени способствовали созданию экспозиции. Среди них – супружеская пара звезд отечественного кино: актриса, режиссер и сценарист Светлана Дружинина и кинооператор Анатолий Мукасей, директор Тверского государственного объединенного музея Татьяна Черных и Новозавидовского музея Спиридона Дрожжина Елена Павлова, и.о. ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская и многие другие. По «церковной линии», помимо Митрополита Виктора, на открытии были епископ Бежецкий и Весьегонский о. Филарет, Вышневолоцкий благочинный о. Василий. В качестве радушных хозяев их принимал благочинный Конаковского района и настоятель Завидовского храмового комплекса о. Валерий Ильин, протоиерей Петр Дубяго и его супруга матушка Елена. Строго говоря, именно они являются инициаторами создания музея, и об этом мы скажем дальше.

И, конечно же, на открытие были приглашены глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков и глава администрации поселения Алексей Пляскин, а от инвестора территории, проекта «Завидово», благодаря которому было возведено здание музея, присутствовал Константин Забродин, гендиректор ООО «Завидово Девелопмент» и депутат местного Совета.

Экскурсоводом на открытии была народная артистка России, актриса Тверского государственного драматического театра Ирина Андрианова. Как она рассказывала об истории «государевого тракта» и о самом музее! Можно было заслушаться. А музыкальную атмосферу создавали Ирина Гефиле и Виктор Сухов, заслуженные артисты России, музыканты Тверской филармонии.

Задачу развивать малые музеи Верхневолжья недавно была поставлена губернатором Тверской области Игорем Руденей региональному министерству туризма. Глава региона отметил, что «такие музеи являются точками притяжения для туристов, и нужно простимулировать муниципалитеты создать достойные условия для их посещения. Это важно с точки зрения привлечения инвестиций и развития территорий.

В разговоре с Олегом Лобановским Светлана Дружинина отметила: «Это уникальный музей. Нигде в России нет музея при храмовом комплексе. Это особенность данного места, и нужно это правильно подать, рассказать об этом, наладить туристические потоки. Возможно, в будущем здесь можно будет создать центр по вышивке бисером, золотом. И использовать это достояние не только как туристический объект, но и как производственную площадку».

Главная дорога из Москвы на северо-запад страны издавна проходила через Завидово. В начале XVIII века началось проектирование дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург по прямой, тогда же построили и деревянный Завидовский путевой дворец для отдыха высоких особ. Эти и другие факты истории Завидова отражены в экспонатах музея «Государева дорога». Разделы экспозиции рассказывают о быте путешественников и паломников XVII - XIX веков, предметах обихода тех лет, работе почтовых станций, традиционных промыслах и производствах Завидова, современной истории трассы, которая началась с развитием автомобильного транспорта. Здание музея построено при поддержке проекта «Завидово».

Это четвёртый музей, открытый на территории храмового комплекса в Завидове. Уже действуют музей «Ямщицкая изба», посвящённый гужевому транспорту, музей народных промыслов России и краеведческий музей. Музей стал еще одним элементом комплекса, который образуют объекты историко-культурного наследия Тверской области: церковь Успения Пресвятой Богородицы (начало XVII века), Троицкий храм (конец XVIII века), а также колокольня, возведенная в 2003 году на месте разрушенной в 1927-м. Мы задали несколько вопросов Елене и Петру Дубяго, которые являются инициаторами создания музея «Государева дорога».

- Когда и как родилась идея создания музея?

- На территории храмового комплекса долгое время существует музей истории села Завидово, – рассказывает матушка Елена. - Он расположен в бывшем иконохранилище. Многие из паломников, посещающих наши храмы, ходили и в музей и часто спрашивали про то, что значит та или иная вещь, тот или иной документ, какова их история. Кроме того, многие экспонаты были в запасниках, так как не помещались в экспозиции. И по благословению отца Валерия мы с супругом решили создать еще один музей, где в соответствующих интерьерах рассказывалась бы история наших мест и всех этих экспонатов.

- Сколько времени прошло от задумки до открытия музея?

- Пять лет. Мы долго вынашивали тему, думали, как назвать, чтобы не повториться с другими местами, чтобы было привлекательно и главное – понятно, о чем наш музей рассказывает.

Петр Дубяго продолжает:

- Экспонаты взяты нами из разных источников: что-то, как уже сказала Елена, было в запасниках, что-то приносили прихожане, немало их было приобретено. И матушка знает все о каждом экспонате: какова его история, откуда она пришла в музей. И из этих пяти лет непосредственно на «заселение» (ремонт, расстановка экспозиции и т.д.) ушло полтора года…

Поделился своими мыслями и благочинный Конаковского района Валерий Ильин:

- У нас это уже четвертый музей в поселении, и на каждый из них мы испрашивали благословения. Если оно есть – то и жизнь в музее будет, Господь нас услышит, и все будет хорошо. Я считаю, мы сделали хороший музей, практически столичного уровня, и я верю, что к нам будут ходить люди, приезжать гости. Проект «Завидово» построил нам дом, за что большое спасибо Константину Забродину…

Отец Валерий с присущим ему юмором рассказал, что долгое время на полу будущего музея лежала куча старого хлама, «блошиный рынок» тут был. Благодаря стараниям матушки Елены и отца Петра все это превратилось в прекрасную экспозицию в соответствующих временам интерьерах. Ведь это хорошо, когда есть из чего выбрать. Он ценит помощь в подборе экспонатов супругов – режиссера Светланы Дружининой и оператора Анатолия Мукасея, c которыми батюшка дружит с 1984 года, и руководителя всех музеев Тверской области Татьяны Черных. У этих людей замечательное чувство вкуса и чутье на такие вещи. Без них было бы трудно.

Глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков отметил, что муниципальные власти работают и стараются делать все, чтобы жить в поселении было комфортно. Строится много объектов, но просто строить - мало, нужно еще наполнять эти стены душой, одухотворять их. Только тогда жизнь продолжится, и история прошлого будет переходить в историю будущего. А руководитель ООО «Завидово Девелопмент» Константин Забродин добавил, что душа в этих стенах, несомненно, присутствует, и его очень радует и восхищает та энергия, c которой отец Валерий и Петр вместе с матушкой Еленой подошли к созданию «Государевой дороги»:

- Они сделали немыслимое – создали великолепный музей по столичным мировым стандартам. Музей развенчал популярный миф про «дураков и дороги». Храм стоит на дороге, и все, что создано здесь, сделано умом и руками увлеченных людей, и он будет привлекать к себе внимание паломников…