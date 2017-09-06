МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Медаль «Родившемуся в Тверской области»______



1 июня, в День защиты детей, в отделе загс администрации Конаковского района состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей «Родившемуся в Тверской области». Мероприятие организовала администрация Конаковского района при поддержке правительства Тверской области.

На церемонии вручения медалей присутствовали и поздравляли родителей:

Андрей Владленович Белоцерковский – заместитель председателя правительства Тверской области;

- Марина Михайловна Тихомирова – начальник отдела загс Тверской области;

- Людмила Алексеевна Козлова – глава Конаковского района;

- Виктор Иванович Садчиков – первый заместитель главы администрации Конаковского района.

А также представитель от родителей, дедушек и бабушек. Воспитанники детского театра «Теремок» читали стихи.

Сначала все семьи представили, познакомили с именами новорожденных.

Затем состоялось вручение памятных подарков, медалей и цветов. Всего наградили 10 семей.

За спонсорскую поддержку выражаем огромную благодарность фотографу Светлане Красновой, свадебному агентству “PRESTIGE” и МУП «ЦРА №20». Светлана Колесова из агентства “PRESTIGE” помогла создать праздничную, красивую и оригинальную атмосферу зала, в котором состоялась церемония награждения. А также каждой семье вручили подарочный сертификат на семейное фото от Светланы Красновой.

МУП «Центральная районная аптека № 20» собрало для малышей подарочные наборы.

Наши долгожители_________Ручьевское с/п



30 мая жительница д. Слободка Ручьевского сельского поселения Надежда Васильевна Соина отметила свой юбилей - 90 лет. В этот день поздравляли ее не только родные и близкие, но и глава поселения Анна Викторовна Земскова, и специалист Ручьевской администрации Марина Анатольевна Макеева.

Проживает Надежда Васильевна одна в небольшом деревянном доме. Сама и воды из колодца принесет, и печь истопит, и обед приготовит. У нее очень интересная биография: пережила и войну, и голод, и перестройку. Несмотря на возраст, у Надежды Васильевны очень хорошая память, и она рассказала нам о своей жизни.

«Родилась я в деревне Трубицино Ручьевского поселения. Когда мне было 14 лет, началась война. Бои шли совсем рядом, в г. Клин, можно напрямую через лес было пройти. Всю войну вместе со всеми женщинами выхаживали раненых солдат. В деревне было очень много эвакуированных, они жили практически в каждой семье и становились родными для нас. Пережили страшное лихолетье, выстояли. Сколько было радости и ликования в День Победы. Были слезы радости. Были и горесть, и печаль по не вернувшимся с войны. Жизнь в деревне легче не становилась, так же работали от зари до зари. Хлеб экономили. Чтобы купить какую-то одежду ходили в город Клин пешком», - рассказывает Надежда Васильевна.

В 1952 году она вышла замуж за местного тракториста красавца Бориса, и переехали они жить в Слободку. Надежда Васильевна работала бригадиром, муж механиком полеводческой бригады. Тогда в каждой деревне свой колхоз был. Выращивали овес, лён, картофель. Трудно было, работы много, да и дома в каждом хозяйстве скот держали. «На работе отработаешь – время-то ненормированное, особенно в горячую пору, и дома еще работа ждет, а потом детишки пошли – троих вырастили».

Всю себя Надежда Васильевна отдавала людям, была очень смелой, настойчивой и справедливой. Рассказывает, как помогла одной семье, а сама могла за такую помощь и в тюрьму угодить. Весна, сев идет, пришла в одну семью, а там детишки опухшие от голода, как бригадир велела привезти в семью два мешка овса, да еще и совет дала, как детишек выходить: овес надо высушить, измельчить и детей киселем отпаивать.

И еще Надежда Васильевна проработала 38 лет санитаркой в психбольнице в деревне Липино Московской области. Путь до работы тоже был не близкий, зимой пешком, весной и летом - на велосипеде. Везде успевала: и огород обработать, и внучат понянчить. Сейчас уже и четверо правнуков подрастают. Все навещают, помогают бабушке. А самое главное, внимательно слушают ее рассказы и удивляются её жизнелюбию и душевности.

Вот такая она, Надежда Васильевна, участник трудового фронта, награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В шкатулке бережно хранятся юбилейные медали к Дню Победы, рядом старые письма и открытки. На стене в рамках дорогие сердцу фотографии близких. И что удивительно, ни на что не пожаловалась эта, на первый взгляд, строгая и приятная женщина. А ведь до деревни и дорога грунтовая, и магазина нет, медпункт и почта за 15 км в Ручьях.

Желаем Надежде Васильевне доброго здоровья, внимания и заботы близких и встретить 100-летний юбилей.

Обеспечить жильем_______дети

Сотрудники жилищно - коммунального отдела администрации Конаковского района ведут активную работу по решению вопроса об обеспечении детей-сирот жильем. Данный вопрос находится на контроле у главы администрации Конаковского района Олега Лобановского.

В этом году согласно утвержденному плану и очереди 13 человек будут обеспечены жильем. На данный момент идет подготовка документации, подборка квартир и согласование.

Напомним, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также находящиеся под опекой, но не имеющие закрепленного за ними жилого помещения, обеспечиваются жильем за счет бюджета. На эти цели выделяются средства из федерального и регионального бюджетов, районная администрация занимается поиском, приобретением квартир, а также оформлением их в собственность и передачей сиротам в соответствии с установленной очередью. Важно отметить, что Конаковский район является одним из немногих муниципальных образований Тверской области, где план по обеспечению сирот квартирами выполняется без срывов и в полном объеме.

Бюджетная комиссия ___________финансы

Состоялось очередное заседание бюджетной комиссии Администрации Конаковского района под председательством главы районной администрации Олега Лобановского. Напомним, что бюджетная комиссия собирается в начале каждого месяца, чтобы коллегиально определить, на какие цели следует выделять бюджетные средства в текущем месяце в первую очередь.

На повестке дня рассмотрели два вопроса:

об утверждении плана доходов и расходов на июнь 2017 года;

план финансового оздоровления городского поселения « поселок Радченко».

В начале заседания начальник управления финансов Светлана Двойных проинформировала членов комиссии об ожидаемых, запланированных налоговых и неналоговых поступлениях в бюджет района. Далее члены бюджетной комиссии изучили планируемые расходы и заявки бюджетных организаций с целью определить, какие расходы профинансировать в первую очередь. Принято решение удовлетворить все поступившие заявки на финансирование.

Затем был рассмотрен план финансового оздоровления городского поселения «Поселок Радченко». План финансового оздоровления рассчитан на 2017-2018 года. В нем указаны мероприятия, которые будут способствовать повышению эффективности использования бюджетных средств, а также мобилизации налоговых и неналоговых доходов, и которые поселение обязано будет выполнить.

За выполнение данных мероприятий и в целях дальнейшего стимулирования финансового оздоровления бюджета поселка Радченко, из бюджета Конаковского района будет оказана финансовая помощь в размере 1 миллиона рублей.

Экскурсия в фермерское хозяйство



2 июня для детей из общественных районных организаций «Всероссийского общества инвалидов» и «Всероссийского общества слепых» была организована экскурсия в «Крестьянское фермерское хозяйство Кошелев В.В.», приуроченная к празднованию Дня защиты детей.

Организовать данную экскурсию стало возможным благодаря гостеприимству и открытости самого фермера Владимира Михайловича Кошелева, активистам общественных организаций Конаковского района ВОИ и ВОС, а также поддержке администрации Конаковского района.

Приехав на ферму, и взрослые, и дети были поражены масштабами. Каких представителей животных и птиц там только не было: около 90 лошадей, ишаки, коровы, бараны и овцы, еноты, порядка 60 кроликов, павлины, гуси, куры, утки, индюки и даже страусы, и многие другие представители животного мира, которых невозможно сосчитать.

Гуляя по ферме и общаясь с животными, попадаешь как будто в отдельный мир, не привычный для повседневной жизни. Дети были невероятно счастливы и довольны, эмоции переполняли всех. А в конце экскурсии всех ждало чаепитие, и у каждого была возможность попробовать продукты фермерского производства. Невероятно вкусные торт, творожник, молоко и другие угощения стали приятным сюрпризом для участников экскурсии.

Стоит отметить, что такие экскурсии Владимир Михайлович организовывает совершенно бесплатно, и в его кабинете огромное количество благодарностей за такую возможность посетить фермерское хозяйство. К нему приезжают группы не только из Тверской, но и других областей. Работа его действительно колоссальная, держать столько животных, ухаживать за ними, производить свою продукцию - это большой труд.

Выражаем огромную благодарность Владимиру Михайловичу, желаем ему процветания и успехов.

Борьба с борщевиком _______________экология

С борщевиком в Городне теперь будут бороться с помощью самых передовых методов науки. Специалисты управляющей компании «Комфорт-Сервис» прошли обучающий семинар по борьбе с борщевиком и получили соответствующие сертификаты.

Летом прошлого года в Городне прошел первый в районе день борьбы с борщевиком. В акции приняла участие управляющая компания «Комфорт-Сервис». Уже в то время стало ясно, что борьба с сорняком предстоит долгая. Когда поступило приглашение от компании «Россельхозцентр», являющейся ведущим научным центром по борьбе с вредными растениями и организующим обучающие семинары, Людмила Прядухина и ее заместитель Анна Васильцова отправились в Ленинградскую область, где проходила учеба.

По итогам учебного семинара специалисты управляющей компании «Комфорт-Сервис» получили соответствующие сертификаты, дающие право на проведение работ. Следует заметить, что компании, которые не имеют документального разрешения, не могут проводить мероприятия по борьбе с борщевиком, поскольку чаще всего выполняют их неправильно. Сама же директор «Комфорт-Сервиса» Людмила Прядухина отметила, что для полного искоренения сорняка на территории Городенского поселения понадобится не один год. Но уже совсем скоро начнется распахивание и мульчирование зараженных борщевиком участков.