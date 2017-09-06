8 июня – День социального работника

Ежегодно 8 июня отмечают свой профессиональный праздник работники социальной службы. В Конаковском районе систему социальной защиты представляют четыре организации – это территориальный отдел социальной защиты населения Конаковского района Тверской области, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района, ГБУ «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» Конаковского района.

Труд каждого работника этих организаций особенный, ведь он связан с оказанием помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Назначить все необходимые меры социальной поддержки, организовать уход за одинокими и пожилыми гражданами, воспитывать детей, оставшихся без попечения родителей, создавать достойные условия жизни ветеранам, людям с ограниченными возможностями - хлопотная, порой неблагодарная, но поистине благородная задача. Решать её по плечу только людям с особым характером, склонным к состраданию, терпению и милосердию. Всего в организациях социальной защиты населения района работают 200 человек. Благодаря их труду становится возможной реализация законов и постановлений Российской Федерации, Тверской области, направленных на поддержку семей и одиноких граждан.

Так за 5 месяцев 2017 года различными мерами социальной поддержки воспользовались 24809 граждан, 271 человек получили материальную помощь, 850 граждан находятся на надомном обслуживании и пользуются услугами социальных работников, в социально-реабилитационном центре была оказана помощь 23 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 82 детям с инвалидностью предоставлены реабилитационные услуги в реабилитационном центре Конаковского района.

День социального работника - это праздник тех, кто ежедневно сталкивается с проблемами общества и принимает заботу о них, стараясь помочь всеми силами. Хочется поздравить всех, кто трудится в социальной службе, с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успешной работы на благо жителей района. Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут наградой за ваш самоотверженный труд!

Андрей КОЛПАКОВ, врио начальника ТОСЗН Конаковского района.



ОНИ ПОМОГУТ, ОНИ ПОДДЕРЖАТ



День социального работника - это профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 8 июня.

Этот праздник появился в календаре официальных профессиональных праздников России сравнительно недавно, с 2000 года, а сама служба отметила в этом году своё 30-летие. Комплексный центр социального обслуживания еще моложе, в марте этого года ему исполнилось 20 лет. Но несмотря на молодость трудно представить сегодня отсутствие такой важной и нужной профессии, как социальный работник. Эта сфера профессиональной деятельности с каждым днем включает в себя всё больше и больше направлений. Ведь смысл этой работы – помочь человеку. И здесь не только материальные вопросы, но и просто жизненные ситуации. Комплексный центр социального обслуживания населения Конаковского района работает в трех направлениях: помощь семье, срочная социальная помощь нуждающимся и социальное обслуживание на дому. А ещё - услуги проката средств реабилитации и детского инвентаря, социальное такси (в том числе и для инвалидов-колясочников), услуги психологов и педагогов, социально-культурная деятельность, консультации по различным вопросам, контроль за неблагополучными семьями, социальное сопровождение, организация различных форм работы с людьми старшего поколения и воспитательная, профилактическая работа с детьми. Комплексный центр сотрудничает со школами и учреждениями культуры, советом ветеранов, общественными организациями инвалидов и обществом слепых, молодежным центром, администрацией нашего города и района и, конечно, сельских поселений. При всей разнообразной деятельности главной остаётся всё же помощь на дому одиноким и нуждающимся людям. Эту помощь осуществляют 92 соцработника в пяти отделениях города и района.

Сегодня на обслуживании находятся 860 человек. Эта работа не потерпит равнодушных или брезгливых людей, тут не выдержит человек не добрый, не умеющий отдавать себя и частичку своего сердца.

Но справедливости ради надо сказать, что больше половины сотрудников в Комплексном центре работают очень давно, а вновь пришедшие, как правило, остаются надолго. С первых дней создания центра в поселке Редкино трудится Зинаида Ивановна Придачина, в Новозавидовском отделении - Елена Викторовна Некрасова. Хвалят в Редкине Ирину Григорьевну Ручкину, Елену Анатольевну Григорьеву. В Новозавидовском с 2000 года работает Ольга Александровна Черненко, более десяти лет - Татьяна Геннадьевна Рассказова.

В п. Козлово примером в работе служат Любовь Петровна Чащина, Татьяна Михайловна Скоробогатова, Анастасия Сергеевна Кандрушина. Хочется отметить работу Г.В.Пиуновской – заведующей отделением по работе с семьей и детьми, Виктории Евгеньевны Тугаревой - педагога-психолога, подопечные г. Конаково много теплых слов говорят в адрес социальных работников З.И.Старовойтенко, Н.П.Павловой, Н.Ю.Зобковой, А.С.Михайловой. Не так давно работают, но заслужили слова благодарности соцработники Н.В.Корж, С.В.Корабейникова, Л.С.Пекшина, В.В.Ракова. Каждая из них обслуживает 9 - 10, а то и более одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан. И у каждого из них свои проблемы со здоровьем, свои привычки и пристрастия в еде, к каждому нужно найти свой подход и нужные слова, и знать про своего подопечного всё-всё, уметь выслушать, подбодрить и быть им самым близким человеком. А без этого просто нельзя. Не получится! Сегодня социальные работники в большинстве своем молодые, красивые, добрые, отзывчивые и ответственные люди. Им доверяют, их ждут, их уважают, и они отвечают тем же.

С 2005 года возглавляет работу Комплексного центра Тамара Евгеньевна Дорошенко. Под её руководством организация на хорошем счету в министерстве социальной защиты и считается в числе передовых в области. Продолжает свою работу университет третьего возраста, компьютерные курсы для неработающих пенсионеров. А Дворец культуры «Современник» стал местом проведения фестивалей творчества пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями, конкурса «Леди Золотой возраст».

С праздником вас, дорогие работники социальной сферы! Благополучия вам и вашим семьям.

Тамара ДОРОШЕНКО,