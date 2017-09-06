5 июня - День эколога

Общественный патруль

Так можно назвать деятельность конаковского экологического клуба, созданного в 2009 году группой активистов, которые объединились, чтобы помогать друг другу и защищать природу.

2017 год в России объявлен Годом экологии. Тверская область обладает огромным потенциалом. Только особо охраняемых природных территорий регионального значения в Верхневолжье насчитывается около тысячи. Конаковский район является одним из самых привлекательных, и природа здесь удивительно красивая. Сохранить ее красоту, жить в экологически чистом месте и оставить после себя потомкам чистый воздух, богатую почву и свежую воду - задача первостепенная. Так считают участники конаковского экологического клуба и делают для этого немало.

А начиналось все еще задолго до официального создания экоклуба. В 2001 году уже известный в городе семейный фонд экологического возрождения имени В.К.Рогинского во главе с президентом фонда Аллой Фоминой обратились в районную администрацию, руководителям предприятий, указав на ужасающую ситуацию в конаковском бору. Груды мусора, несанкционированные свалки и поваленные деревья, бесконечный поток машин... Надо было что-то делать, и делать незамедлительно. Волна общественной работы, инициированная фондом и поддержанная местными властями, дала большие результаты.

Именно семейный фонд Рогинского и стал прародителем основанного в 2009 году конаковского районного экоклуба.

По словам Аллы Фоминой, организатора этого общественного движения, его целью стали, прежде всего, объединение, обмен опытом, поддержка друг друга. Первое заседание экоклуба состоялось в марте 2009 года в центральной межпоселенческой библиотеке. Символична была выбранная дата – День Земли. Тогда только зарождалась традиция на один час выключать свет, и члены экоклуба со свечами на столах провели собрание. Были в этот день и нежданные гости, жители близлежащих домов, увидев в окнах библиотеки неестественное мерцание, вызвали пожарных.

Алла Фомина отмечает, ее предложением было пойти по пути равного, коллегиального общения. Поэтому в экоклубе нет председателя, а есть координаторы по территориальному разделению и ведущие проекты, курирующие те или иные проблемы.

- У нас очень демократичная организация, без помпезности, где все равны, а все решения принимаются коллегиально. Это наша принципиальная позиция, – так характеризует работу клуба Алла Фомина.

Сегодня в экоклубе Конаковского района более 100 человек, в их числе 15 координаторов, так называемый костяк. Остальные активно помогают. В качестве примера можно привести работу, проделанную членами экоклуба по сбору подписей в защиту конаковского бора в преддверии публичных слушаний по определению границ лесопарка. Тогда в 2016 году за одну неделю, только в городе Конаково было собрано более 4000 подписей, и за каждой из них реальный, живой человек.

Как отмечает Алла Фомина, сегодня экоклуб - это не просто общественная организация. Прецедент по сбору подписей показал, что это еще и мощное оружие и людям небезразлично, что происходит с природой и окружающей средой.

В районе также кипит работа. Очень сильные отделения работают в Вахонинском, Городенском сельских поселениях, есть активная группа в Карачарове и Энергетике. И это не случайно – именно здесь большинство природоохранных мест и соответственно проблем. В Вахонине борются за открытые берега, в Карачарове и Энергетике – за леса, примеров множество. Что касается п. Энергетик, знакомство с активистами произошло не напрямую, а через Гринпис, в который они обратились. Гринпис их и познакомил. Жители вступили в экоклуб.

Что мы делаем? - говорит Алла Фомина, - яркий пример - юридический захват карачаровского леса. Именно члены экоклуба обнаружили это, просматривая публичную кадастровую карту. Это отдельная работа, мы еженедельно мониторим все, что происходит. И когда мы увидели, что изменен статус, первыми написали заявление в прокуратуру. Уже представители прокуратуры выступили с судебным иском, и сейчас суды выиграны. В природоохранной прокуратуре отметили, что во многом эти суды были выиграны и потому, что члены экоклуба в свое личное время ходили на судебные заседания, и все видели, что процесс под пристальным вниманием общественности.

В планах у Аллы Фоминой, а ее, безусловно, можно назвать главным координатором экоклуба, открыть отделения в каждом поселении Конаковского района: «Мы всегда готовы помогать, мы открыты, и если есть хотя бы один человек, которому нужна помощь, мы всегда окажем поддержку».

Вся работа ведется совместно с профессионалами в сфере окружающей среды. Налажено плодотворное сотрудничество с областным экоклубом и с учеными Тверского государственного университета.

Вовремя увидеть и вовремя, правильно написать в нужные инстанции. Это очень важно, просто выявить и сказать недостаточно, и в этом с учетом накопленного опыта члены экоклуба друг другу помогают. Как и куда правильно написать заявление, на какие законы ссылаться - ведь от этого во многом зависит дальнейшее рассмотрение жалоб и обращений. Здесь нет профессиональных юристов, но есть колоссальный опыт и наработанная годами практика. А еще есть небезразличие, когда нельзя пройти мимо непотушенного костра, незаконной вырубки леса или разрытого котлована.

Но не только увидеть и правильно написать. Помочь делом. Когда в 2010 году в Конаковском районе бушевали пожары, члены экоклуба ежедневно контролировали ситуацию в конаковском бору. На свои деньги купили противопожарные ранцы, и именно благодаря неравнодушным людям удалось предотвратить несколько крупных пожаров.

Что такое пожар в бору и чем он опасен. А тем, говорит Алла Фомина, что уникальность конаковского бора такова, что на месте пожара больше не растут сосны, а разрастается болото. Бор важен именно для жителей города, ведь роза ветров такова, что другие леса, которые окружают Конаково, не влияют. Не будет бора - будет болото. И важно именно сейчас сохранить экологическое равновесие.

Ведется в экоклубе и просветительская работа. В центральной библиотеке вновь прошла акция, основанная фондом Рогинского «Друзья конаковского бора». Детям в игровой форме рассказывают об уникальности парка, они заполняют анкеты, обязуются не причинять вред и торжественно посвящаются в друзья. Интересно, познавательно, но, как отмечает Алла Фомина, воспитывать культуру поведения в лесах, на воде, необходимо и у взрослых. Поэтому в планах – семейные занятия.

С этого года Алла Фомина вошла в Общественный совет при главе Конаковского района. Она курирует два направления: охрана природы, экология и краеведение. И эти два направления тесно связаны друг с другом. Совместно с краеведами и работниками музеев ведется работа по составлению карт с перечнем интересных, памятных мест, мест уязвимых в плане защиты окружающей среды, которые необходимо сохранить и, помимо всего, встроить их в развитие туризма. «Туристический поток в Конаковском районе велик, но это больше «шашлычно-дачный» туризм, отмечает Алла Фомина, поток огромный, а кроме вреда природе ничего нет, а ведь нам есть что показать».

Предлагает Алла Фомина как член Общественного совета и руководитель экоклуба, совместно с управлением образования ввести в школах регулярные уроки или факультативы по охране окружающей среды и краеведению с привязкой к территории.

- У меня есть предложение, с которым мы в ближайшее время обратимся к главе администрации Конаковского района Олегу Лобановскому, в этом году вновь объявить десятилетие экологической культуры, ключевыми положениями которого станут забота об окружающей среде, экологическое просвещение населения и планово-системно идти к намеченным целям, – улыбаясь, подводит итог беседы Алла Фомина.

Ольга ГЛОТОВА.