ИГОРЬ РУДЕНЯ ПОЗДРАВИЛ СОЦРАБОТНИКОВ С ПРАЗДНИКОМ!

Губернатор Игорь Руденя наградил социальных работников Тверской области

Сегодня, 7 июня, Губернатор Игорь Руденя на торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника, вручил награды специалистам социальной защиты населения региона. Сотрудников сферы также поздравил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

«Вопросы социальной сферы находятся в центре внимания государства. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача повышения качества жизни людей. Каждый из вас является проводником этой государственной политики», – обратился к участникам мероприятия Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что сегодня особая поддержка нужна жителям области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей. Также в центре внимания – социальное и духовно-нравственное благополучие семьи.

«Наша работа направлена на повышение адресности и эффективности социальной помощи семье, на повышение рождаемости. С этой целью в Тверской области развивается сотрудничество с общественными организациями, Тверской митрополией, внедряются инновационные технологии в сфере социальной поддержки», – отметил Губернатор.

В регионе предоставляются более 50 видов социальных выплат, в том числе около 40 – за счет областного бюджета. Среди наиболее востребованных – субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В прошлом году ее получили 57 тысяч семей. В 2016-м введена новая мера поддержки: компенсация на уплату взноса на капремонт 70-летним и 80-летним гражданам.

В прошлом году реализовано 1507 свидетельств на региональный материнский капитал на общую сумму 76,7 млн рублей. За четыре месяца 2017-го региональный капитал получили 470 человек.

Среди других мер поддержки семьи – ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей, приобретение жилья для многодетных семей, социальные контракты.

В Тверской области приобретено в 2016 году 314 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017-м планируется решить жилищный вопрос для 335 человек этой категории.

«Однако нет таких инноваций, которые могут заменить человеческое отношение и доброе слово. Не существует лекарства от одиночества и неустроенности – от этого спасаете вы, социальные работники», – подчеркнул Игорь Руденя.

Сегодня в системе социальной защиты населения Тверской области трудятся более шести тысяч человек. Улучшение условий труда соцработников – одна из важнейших задач, поставленных Президентом России. В Тверской области за последние 5 лет средняя зарплата социальных работников выросла более, чем в 2 раза.

Игорь Руденя вручил работникам, которые трудятся в социальных учреждениях региона почетные грамоты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности Губернатора Тверской области.

Глава региона также посетил выставку творческих работ, которые представили социальные учреждения Калининского, Зубцовского, Весьегонского, Кашинского районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.