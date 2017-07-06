ЖЕСТЧЕ РАБОТАТЬ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Игорь Руденя потребовал от глав районов ужесточить работу с неплательщиками за газ и электроэнергию

Сегодня, 7 июня, Губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по контролю за расчетами за поставленные энергетические ресурсы в Тверской области. В обсуждении приняли участие члены Правительства региона, руководители силовых ведомств, ресурсоснабжающих организаций, главы районов.

«Сокращение долгов за энергоресурсы имеет ключевое значение для реализации программы газификации региона, развития экономики и социальной сферы. В решении этой проблемы многое зависит от руководителей территорий. Нужно лично, системно и даже жёстко вести работу с неплательщиками, если необходимо, с привлечением правоохранительных органов», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Причины формирования задолженности – в неэффективном управлении объектами жилищно-коммунального хозяйства, изношенности оборудования, больших теплопотерях и др.

На совещании детально обсуждалась ситуация в каждом из проблемных муниципальных образований, меры по исправлению ситуации с конкретными сроками.

Со стороны Правительства Тверской области приняты системные меры по решению данного вопроса. Разработан и реализуется комплексный план по сокращению задолженности за энергоресурсы. Для обеспечения целевого поступления платежей населения создан единый расчётный центр.

Также в текущем году Правительство Тверской области направит муниципальным образованиям более 183 млн рублей на капитальный ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.