ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ФОРУМ

Эксперты: Игорь Руденя продолжает успешно позиционировать Тверскую область

Тверское экспертное сообщество дало высокую оценку участию делегации Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей в Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем 1-3 июня.

Член Общественной палаты Тверской области Алексей Моторкин отметил, что Верхневолжье в рамках форума заявило о себе на качественно новом уровне, впервые представив на этой международной площадке собственный стенд.

«Новый формат свидетельствует о том, что губернатор Игорь Руденя продолжает успешно позиционировать Тверскую область среди других субъектов страны. Для продвижения региона используются эффективные инструменты, предлагаемые форумом. Это изучение деловых и управленческих практик других территорий, привлечение институций государственного уровня, сотрудничество с ведущими экспертами», – подчеркнул Алексей Моторкин.

Продуктивными назвал результаты ПМЭФ-2017 председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу областного Заксобрания Станислав Петрушенко. Депутат акцентировал внимание на привлечении банковского сектора к инвестиционным процессам, которое происходит благодаря активной позиции губернатора. В частности, банк ВТБ на форуме проявил интерес к проектам «Тверь Сити», «Тверь Экспо» и круглогодичного комплекса водных развлечений в Завидово.

«Суммарно проекты создают тысячи рабочих мест, формируют мощные предпосылки для дополнительных поступлений в бюджеты разных уровней. Это означает, что Петербургский экономический форум стал для Тверской области важной ступенью в процессах экономического развития», – пояснил Станислав Петрушенко.

По мнению президента Тверской торгово-промышленной палаты Владислава Шорикова, Тверская область становится брендом во всероссийском и даже европейском контексте. «Очень важно, что в это работе регион заручился поддержкой крупнейших бизнес-структур» – подчеркнул Владислав Шориков, обратив особое внимание на развитие конструктивного сотрудничества Правительства Тверской области с «Газпромом».

«Губернатор Игорь Руденя ведет взвешенную инвестиционную политику, направленную не только на экономический результат, но и на повышение социальной стабильности в регионе. Именно поэтому крупные инвесторы несут в Тверскую область высокие стандарты социальной ответственности», – считает директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Мамагулашвили. В качестве примера эксперт привел компанию «Роснефть», которая, помимо реализации бизнес-проектов, принимает участие в развитии социальной инфраструктуры в Тверской области.

Напомним, на площадке ПМЭФ были подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с банком ВТБ и компанией «Роснефть». Глава региона провел деловые встречи и переговоры с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым, руководителем госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергеем Кельбахом, председателем Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» Игорем Артамоновым, председателем наблюдательного совета SFT Group Анатолием Штейнбергом. Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании форума, на котором выступил Президент РФ Владимир Путин, а также в саммите глав энергетических компаний.

На форуме впервые был развернут стенд Тверской области, на котором были представлены макеты проектов комплексного развития территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Презентационная площадка Тверской области вызвала интерес у гостей ПМЭФ-2017. В том числе, стенд региона посетили полпред Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.