ВЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРАВДАЮТСЯ

Более 19 млн рублей будет направлено на создание спортивной инфраструктуры в сельских школах Тверской области

В 2017 году в Тверской области при поддержке федерального центра продолжается реализация комплексного проекта по обеспечению условий для занятий спортом в сельских школах. На эти цели предполагается направить более 19 млн рублей. Распределение средств между учебными заведениями обсудили 6 июня на заседании областного Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«За счёт федерального и областного бюджетов будут отремонтированы спортзалы и приобретено оборудование для занятий физкультурой в школы 19-ти муниципалитетов», — отметил Игорь Руденя.

Финансирование в размере 13,4 млн рублей обеспечит федеральный бюджет, доля региональной казны — 5,7 млн рублей.

В целом в проекте участвуют 23 школы из 19 муниципальных образований, в которых обучаются почти две тысячи детей. Приведение в порядок спортивной инфраструктуры позволит увеличить количество учеников, которые занимаются спортом в свободное от занятий время.

Основная часть средств — 15,6 млн рублей — пойдёт на ремонт школьных спортзалов в 13 районах Тверской области. Наибольший объём бюджетных ассигнований по этому направлению получит Торжокский район — порядка 2 млн рублей.

Также в одной из школ муниципалитета под спортивный зал будет перепрофилирована учебная аудитория. Стоимость работ оценивается более чем в 660 тыс. рублей.

Для общеобразовательных организаций Калининского, Торопецкого, Торжокского районов и Удомли в этом году закупят спортинвентарь и оборудование для открытых спортивных площадок: тренажёры, ворота для мини-футбола, полосы препятствий. По этому направлению заложено около 2,4 млн рублей.

Пять районов: Кашинский, Кесовогорский, Молоковский, Осташковский и Торжокский получат субсидии на оснащение школьных спортклубов общим объёмом в 500 тыс. рублей.

Справочно: Проект по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом реализуется в Тверской области с 2014 года при поддержке из федерального бюджета. Всего за три года в нём приняли участие 88 общеобразовательных учреждений из 32 муниципальных образований региона.

Общий объем финансирования составил свыше 94,7 млн рублей: порядка 65,9 млн рублей — из федерального бюджета, более 28,8 млн рублей — из областной казны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.