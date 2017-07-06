В ШКОЛАХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ УЧАЩИХСЯ

В школах Тверской области в 2017 году организуют 580 дополнительных учебных мест

Вопросы перехода на обучение школьников Тверской области в одну смену обсуждались на заседании регионального Правительства, которое 6 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Мы продолжаем работу по решению задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным – это ликвидация второй смены в школах. В прошлом году в регионе было создано 835 дополнительных мест для учащихся», – сказал Игорь Руденя.

На заседании областного Правительства распределены субсидии Твери, Калязинскому и Лихославльскому районам на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для школ, что позволит организовать 580 дополнительных мест. Более 34 млн рублей направят 12 муниципальным общеобразовательным учреждениям.

«В текущем году мы начинаем строительство новой школы в Твери. Это дополнительно еще 550 мест. Таким образом, число новых мест для обучающихся в первую смену превысит 1130», – отметил Губернатор.

В целом финансирование на обеспечение односменного режима обучения в школах региона в этом году составит порядка 42 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.