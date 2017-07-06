В РЖЕВЕ БУДЕТ МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

Строительство мемориала советскому солдату в Ржевском районе Тверской области планируется начать в 2018 году

В Российском военно-историческом обществе прошло заседание оргкомитета по созданию в Ржевском районе Тверской области мемориала павшим защитникам Отечества. В обсуждении приняли участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, вице-спикер Государственной Думы РФ Владимир Васильев, заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, представители Министерства обороны РФ.

Идея создания такого памятника впервые была озвучена на закрытии Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая прошла в Тверской области с 25 апреля по 7 мая 2017 года.

«Необходимо создать рабочую группу, провести необходимые консультации и выработать концептуальную идею мемориального комплекса», — обозначил тогда Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сегодня участники совещания рассмотрели варианты места установки мемориала, его архитектурно-художественное решение. Заложить первый камень в основание будущего мемориала планируется в 2018 году, когда Ржевский район будет отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Завершение строительства намечено на 2020 год, к 75-й годовщине Великой Победы.

Предполагается, что финансироваться проект будет не только за счёт бюджетных средств, но при активном участии граждан.

«Это должно стать объединяющей акцией. Важно сделать сопричастными всех, кто чувствует порыв к этому», — считает Григорий Рапота.

Также на заседании обсуждались вопросы благоустройства памятников, обелисков и мемориальных знаков, расположенных на территории области.

Справочно: В годы Великой Отечественной войны подо Ржевом шли ожесточенные бои, унесшие жизни тысяч советских солдат. В ходе проходившей на ржевской земле Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты и перезахоронены останки 370 защитников Отечества, обнаружено 48 медальонов и документов. Уже восстановлены имена 15 бойцов, ранее считавшихся пропавшими без вести, часть документов находится на экспертизе. Всего в день закрытия экспедиции на мемориальном кладбище Ржева было захоронено более 1000 павших воинов, поднятых во время экспедиции и в прошлые годы на территории Ржевского района.

В экспедиции приняли участие более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии. Инициативу Губернатора Игоря Рудени и председателя РВИО Владимира Мединского сделать проведение экспедиции ежегодным поддержал Президент Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области.