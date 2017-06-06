ЭКОЛОГИЯ в ЦФО. ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПОЛПРЕДЕ ПРЕЗИДЕНТА

Сегодня, 6 июня, Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО Александре Беглове, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Главная тема – реализация приоритетного направления «Экология» в регионах Центрального федерального округа.



«Президентом Владимиром Путиным в качестве одной из стратегических целей определен переход России к модели экологически устойчивого развития. Защита экологических интересов общества, реализация прав каждого жителя на благоприятную окружающую среду прописаны в конституции РФ. Задача государства – обеспечить эти конституционные права», – подчеркнул Александр Беглов.



На заседании обозначены ключевые направления работы в сфере экологии в Центральном федеральном округе с учетом особенностей развития территории – высокой степенью урбанизации, интенсивно растущим промышленным комплексом, разветвленной транспортной инфраструктурой. Главные задачи – повышение качества питьевой воды, снижение вредных выбросов в атмосферу, защита особо охраняемых территорий и другие.



Правительством Тверской области утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. В него включено свыше 160-ти мероприятий.



«Особое внимание уделено реализации проектов, связанных с уменьшением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, расчисткой русел рек», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году планируется ввод в эксплуатацию модульных очистных сооружений на Калининской атомной электростанции. На Каменской бумажно-картонной фабрике реализуются проекты, которые позволят минимизировать сброс загрязняющих веществ. В регионе реализуется проект по расчистке русел рек Тьмаки и Лазури.



Важнейшее значение для Верхневолжья имеет реализация федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление реки Волги». По итогам сегодняшнего заседания Губернатор Игорь Руденя поручил подготовить документы, необходимые для вступления Тверской области в эту программу.



Правительством Тверской области уже сформированы предложения от региона. Они касаются создания современных систем очистки воды в Твери, Торжке, Старице, Зубцове, Пено, Осташкове, Конаково и Ржеве, в поселках Радченко Конаковского района и Селижарово, а также расчистки Иваньковского водохранилища и дноуглубления русла Волги от Твери до Старицы.

Пресс-служба ПТО.