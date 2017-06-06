180 МИЛЛИОНОВ - НА ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Более 183 млн рублей из бюджета Тверской области направят на ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения в муниципалитетах

Из бюджета Тверской области в 2017 году выделят дополнительно порядка 50 млн рублей на капитальный ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения в муниципалитетах. С учётом дополнительных поступлений общий объём средств из областной казны на эти цели составит более 183 млн рублей. Распределение субсидий обсудили на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Важно, что для муниципальных образований софинансирование из областного бюджета данных мероприятий составляет 72-85%. Ключевая задача – обеспечить эффективное и своевременное выполнение запланированных работ», — обозначил Игорь Руденя.

Бюджетные средства будут направлены на строительство, реконструкцию, модернизацию и капремонт объектов теплоснабжающей сети в муниципальных образованиях Верхневолжья. Часть проектов уже получила положительную государственную экспертизу.

Пресс-служба Правительства Тверской области.