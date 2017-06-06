МОЛОДЕЖЬ ВСТРЕТИТСЯ С ПРОПОВЕДНИКАМИ

В Тверской области в паломническом лагере на Селигере молодежь встретится с известными православными проповедниками

8 июня в рамках культурно-просветительского форума к 350-летию обретения мощей святого Нила Столобенского на территории лагеря паломников на берегу Селигера в Осташковском районе пройдет дискуссионная площадка «Молодежь и церковь» с участием известных православных миссионеров.

На дискуссионной площадке «Молодежь и церковь» выступят иеромонах Макарий (Маркиш), руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист, миссионер, автор книг по вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи, протоиерей Андрей Ткачев – священнослужитель Московской городской епархии, проповедник и миссионер, телеведущий, автора ряда просветительских изданий.

С проповедниками смогут пообщаться делегаты международного форума православной молодежи «Вера и дело», представители муниципальных образований Тверской области, национальных диаспор. Будут обсуждаться темы сохранения семейных ценностей, православия, самореализации современного поколения, участия в общественной и церковной жизни.

Мероприятие организовано Тверской областной библиотекой им. А.М. Горького, Комитетом по делам молодежи Тверской области, отделом по делам молодежи Тверской епархии и Тверским отделением общественной организации «Православная молодежь»

Справочно: Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского пройдут 8-12 июня. Возглавит праздничные мероприятия в Нило-Столобенской пустыни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 9 июня он совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

К празднику приурочен ряд культурных мероприятий: научно-просветительская конференция «Селигерская земля в истории, культуре и духовности России», фестиваль хоров, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

В настоящее время продолжается регистрация желающих принять участие в празднике через сайт Тверской епархии http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn . Информацию о размещении в лагере можно узнать в паломническом центре по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90(звонок бесплатный). Приём обращений ведется с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.