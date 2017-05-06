"ТРУДНЫМ" ДЕТЯМ ОБЕСПЕЧАТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В Тверской области организуют летний отдых для более чем 9 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Организацию летнего отдыха для детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, обсудили на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области, которое 5 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Наша задача – организовать эффективный процесс, который будет способствовать оздоровлению, воспитанию детей, их безопасному отдыху», – обозначил Игорь Руденя.

Планируется, что в этом году в загородных оздоровительных, пришкольных и палаточных лагерях по линии соцзащиты отдохнут более 9,3 тысячи детей. В том числе, будет организовано более 7 тыс. мест в пришкольных лагерях, по тысяче — в загородных и платочных.

На эти цели из регионального бюджета потребуется порядка 30,6 млн рублей. Вопрос о выделении средств рассмотрят на ближайшем заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

В настоящее время все лагеря Тверской области, работающие в первую смену, прошли проверку МВД, МЧС и Роспотребнадзора. За каждым лагерем закреплено учреждение здравоохранения и подразделение полиции. Все педагоги и вожатые прошли обучение, в котором особый акцент был сделан на обеспечении безопасности жизни и здоровья воспитанников.

Летом 2017 года на территории Верхневолжья будут работать 660 организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. Это 23 загородных оздоровительных лагеря, 521 лагерь с дневным пребыванием, 62 лагеря труда и отдыха, 54 палаточных лагерей.

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости будут охвачены свыше 68 800 человек — около 63% детей и подростков Тверской области. 3150 ребят смогут отдохнуть и улучшить здоровье в санаториях.

Всего на организацию летнего отдыха детей в консолидированном бюджете региона предусмотрено порядка 600 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.