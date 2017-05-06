НЕЛИДОВСКИЙ ДК ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ: СЕКЦИЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В нелидовском ДК «Шахтер» после реконструкции увеличится количество кружков и секций

Начало реконструкции дворца культуры «Шахтер» стало одной из тем оперативного совещания с членами Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В настоящее время идет процесс передачи объекта из муниципальной в областную собственность, после чего будет объявлен конкурс на проведение первого этапа строительно-монтажных работ.

«Это очень важный проект, на его реализацию выделяются средства областного бюджета, поэтому за качеством и сроками ремонта должен вестись двойной контроль», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

По словам Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Волгина, на сегодня все готово к реализации первого этапа проекта. Он предполагает демонтаж и ремонт кровли, фасадов, внутренних перекрытий, наружных инженерных сетей. В настоящее время уже подготовлены документы на проведение конкурса по определению подрядчика на выполнение данных работ. Реконструкция дворца культуры рассчитана на три года, всего на приведение объекта в порядок потребуется около 163 млн рублей.

В рамках реконструкции также будет приобретено световое, звуковое, сценическое оборудование для большого и малого залов.

До завершения работ местные кружки и студии будут располагаться в других учреждениях. Планируется, что после реконструкции число клубных формирований «Шахтера» увеличится с 23 до 34, участников секций с 380 до 600, культурно-массовых мероприятий с 165 до 300, их посетителей с 7 000 до 42 800 человек.

В учреждении появятся еще два хореографических коллектива и две студии вокального и хорового искусства, начнут действовать кружок изобразительного искусства, декоративно-прикладного и молодежного творчества, любительские объединения. Продолжат свою работу кружки спортивной направленности, семейного досуга и другие.

В здании также будет располагаться городской совет ветеранов и музейные экспозиции муниципального выставочного центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области.