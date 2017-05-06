ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ В ДЕНЬ 350-ЛЕТИЯ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО

В день празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Тверской области пройдет фестиваль хоровых коллективов

9 июня в 14.30 неподалеку от города Осташков Тверской области в Нило-Столобенской пустыни состоится фестиваль хоровых коллективов «Высокой жизни чистота». Он пройдет в рамках культурно-просветительского форума, посвященного 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, и станет одним из ключевых событий, посвященных значимой дате.

«350-летие обретения мощей святого Нила Столобенского – мероприятие всероссийского масштаба. Это не просто круглая дата, а знаковое событие для Тверской области, всей Русской Православной Церкви. В дни празднования регион готов встретить гостей и паломников со всей страны», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль будет состоять из трёх блоков, в которых найдут отражение фольклор, духовность и патриотизм. Участниками станут одни из лучших коллективов региона: Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес», а также солисты тверской академической филармонии, фольклорный ансамбль «Межа», народный ансамбль танца «Славяне», ансамбль песни и танца «Медок» (Вышний Волочек), детский музыкальный театр «Потешки» (Осташков), концертный хор мальчиков и юношей (Конаково). В концерте также выступят профессиональные хоровые коллективы из Москвы, Рязани, Белгорода.

Кульминацией фестиваля станет исполнение сводным хором и оркестром «Оды Нилу Столобенскому», написанной к празднику тверским композитором Константином Тушинком. На сцене в этот момент будут все участники концерта – несколько сотен человек.

Торжества по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского пройдут в Нило-Столобенской пустыни с 8 по 12 июня 2017 года. Возглавит праздничные мероприятия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 9 июня он совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

Неподалеку от территории монастыря установлен палаточный лагерь, где создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания гостей. Гостям необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте Тверской епархии http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn . Информацию об участии в праздничных мероприятиях и размещении в лагере можно узнать в паломническом центре по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90(звонок бесплатный). Приём обращений ведется с 8:00 до 20:00 ежедневно.

В минувшие выходные Губернатор Игорь Руденя лично проверил готовность основных мест празднования к приему многочисленных гостей. Глава региона посетил паломнический лагерь, Нило-Столобенскую пустынь, а также исток Волги в деревне Волговерховье Осташковского района, где 11 июня начнется XIX Волжский крестный ход, посвященный 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. На всех объектах завершается благоустройство, Губернатор назвал высокими темпы и качество работ.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.