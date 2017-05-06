ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ ГАЗИФИЦИРОВАНА

Игорь Руденя и Виктор Зубков на ПМЭФ-2017 обсудили продолжение газификации Тверской области

Стенд Тверской области вызвал интерес у гостей ПМЭФ-2017. В том числе, его посетили полпред Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов и председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, с которым 2 июня провёл переговоры Губернатор Игорь Руденя. Компания подтвердила планы по развитию газификации Верхневолжья.

«Все наши планы подтверждены, мы двигаемся совместно с «Газпромом» по ранее намеченному проекту», – прокомментировал итоги встречи Игорь Руденя.

Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на период с 2016 по 2020 годы утверждена в июне 2016 года. Предусмотрено строительство ООО «Газпром межрегионгаз» пяти межпоселковых газопроводов протяженностью 119,3 км на территории Осташковского, Старицкого, Калязинского районов.

Обязательства Правительства Тверской области – строительство 95 км внутрипоселковых газовых сетей в 29 населенных пунктах, подготовка 1661 потребителя (более 5 тысяч жителей) к приему голубого топлива, перевод 12 котельных на природный газ.

В ноябре прошлого года на встрече Губернатора Игоря Рудени и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера была достигнута договоренность о строительстве в Тверской области газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, который позволит газифицировать юго-западные территории региона: Нелидовский, Оленинский, Западнодвинский, Торопецкий, Бельский районы. Это свыше 77 тысяч жителей, более 50 тысяч домов и квартир, порядка 70 крупных промышленных потребителей.

Также в планах регионального Правительства – газификация Краснохолмского и Молоковского района и ряда других объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.