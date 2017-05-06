ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ ЛАГЕРЯ

Игорь Руденя оценил готовность палаточного лагеря принять паломников к 350-летию обретения мощей Нила Столобенского

3 июня, Губернатор Игорь Руденя в Осташковском районе проверил ход подготовки к празднованию 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Игорь Руденя побывал в палаточном лагере для паломников, который будет действовать в период проведения торжеств – с 8 по 12 июня. Глава региона осмотрел палатки, пункт приема пищи, где одновременно смогут разместиться до 600 человек, место для стоянки транспорта. Губернатор обратил особое внимание, что для удобства перемещения гостей должны быть установлены соответствующие знаки, расставлены волонтеры, которые будут помогать прибывающим разместиться в лагере.

В настоящее время здесь установлено 200 палаток для бесплатного проживания паломников, а также волонтёров и сотрудников, обеспечивающих работу городка. Палатки утеплены, каждая рассчитана на 12 человек, размещены кровати и постельные принадлежности – матрасы, одеяла, подушки. Для гостей с ограниченными возможностями здоровья предназначена специально оборудованная палатка.

Для хранения личных вещей отведена отдельная зона с запирающимися ячейками и видеонаблюдением, предусмотрена возможность зарядки мобильных устройств.

Для всех гостей праздника предусмотрено бесплатное питание. Готовить горячую пищу будут на 12 полевых кухнях, фильтровать питьевую воду – на мобильной водозаборной станции. Соблюдение санитарно-гигиенических условий, качество пищи и воды проконтролируют сотрудники Роспотребнадзора. Круглосуточно в паломническом городке будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, волонтёры, а также врачи скорой медицинской помощи.

На берегу Селигера сделают сцену, шатёр для проведения дискуссий, а также экран, на котором можно будет увидеть прямую трансляцию торжественных мероприятий в Нило-Столобенской пустыни.

Продолжается регистрация желающих принять участие в празднике через сайт Тверской епархии http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn . Информацию о размещении в лагере можно узнать в паломническом центре по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Приём обращений ведется с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Справочно: Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского пройдут 8-12 июня. Возглавит праздничные мероприятия в Нило-Столобенской пустыни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 9 июня он совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.