Игорь Руденя побывал в Нило-Столобенской пустыни, где идут последние приготовления к празднованию 350-летия обретения мощей Нила Столобенского

3 июня, Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал в монастыре Нило-Столобенская пустынь. Здесь с 8 по 12 июня пройдут крестный ход и праздничные богослужения к 350-летию обретения мощей святого Нила Столобенского.

«Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Помимо богослужений, гостей ждет интересная культурная программа», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Игорь Руденя осмотрел территорию обители и оценил ход работ на ключевых объектах, задействованных при проведении праздничных мероприятий. В настоящее время идет реставрация Богоявленского собора, хозяйственных зданий монастыря, также ведется благоустройство.

Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого Нила Столобенского возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

Праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни также пройдут 8, 10 и 11 июня (утром и вечером), 12 июня утром.

Будет организована прямая видеотрансляция богослужения, которое проведет Патриарх, молебна, крестного хода. Всем гостям праздника обеспечат возможность увидеть ключевые события торжеств на экранах, установленных на Соборной площади обители и рядом с паломническим лагерем, который развернут на берегу Селигера недалеко от обители.

К празднику приурочен ряд культурных мероприятий: научно-просветительская конференция «Селигерская земля в истории, культуре и духовности России», фестиваль хоров, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

В настоящее время продолжается регистрация желающих принять участие в празднике через сайт Тверской епархии http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn . Информацию о размещении в лагере можно узнать в паломническом центре по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Приём обращений ведется с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.