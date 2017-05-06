СЕГОДНЯ ОТКРЫЛАСЬ "ГОСУДАРЕВА ДОРОГА"!

5 июня в Тверской области официально начал работу новый музей «Государева дорога».

Он расположен при храмовом комплексе села Завидово в Конаковском районе и посвящён истории создания дороги от Москвы до Санкт-Петербурга, а также самого населённого пункта. В тестовом режиме учреждение принимает туристов с февраля этого года.Задачу развивать малые музеи Верхневолжья поставил региональному Министерству туризма Губернатор Игорь Руденя.«Такие музеи являются точками притяжения для туристов. Нужно простимулировать муниципалитеты создать достойные условия для их посещения. Это важно с точки зрения привлечения инвестиций, развития территорий», — обозначил Игорь Руденя.Главная дорога из Москвы на северо-запад страны издавна проходила через Завидово. В начале XVIII века началось проектирование дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург по прямой, тогда же построили и деревянный Завидовский путевой дворец для отдыха высоких особ.Эти и другие факты истории Завидово отражены в экспонатах музея «Государева дорога». Разделы экспозиции рассказывают о быте путешественников и паломников XVII-XIX веков, предметах обихода тех лет, работе почтовых станций, традиционных промыслах и производствах Завидово, современной истории трассы, которая началась с развитием автомобильного транспорта. Здание музея построено при поддержке проекта «Завидово».Это четвёртый музей, открытый на территории храмового комплекса в Завидово. Уже действуют музей «Ямщицкая изба», посвящённый гужевому транспорту, музей народных промыслов России и краеведческий музей.В состав комплекса входят объекты историко-культурного наследия Тверской области — Церковь Успения Пресвятой Богородицы (начало XVII века), Троицкий храм (конец XVIII века), а также колокольня, возведенная в 2003 году на месте разрушенной в 1927-м.