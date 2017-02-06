О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КАМЕНСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ

Игорь Руденя и руководители SFT Group обсудили перспективы развития Каменской бумажно-картонной фабрики

Сегодня, 2 июня, состоялась встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем наблюдательного совета SFT Group Анатолием Штейнбергом и первым заместителем генерального директора SFT Group, председателем совета директоров акционерного общества «Каменская бумажно-картонная фабрика» Анатолием Сафоновым.

Глава региона обсудил с руководством компании планы по расширению производства Каменской бумажно-картонной фабрики, расположенной в Кувшиновском районе Тверской области.

«Правительство Тверской области заинтересовано в развитии фабрики. Это градообразующее предприятие Кувшиновского района, где работают более тысячи специалистов. Расширение производства позволит создать новые рабочие места, увеличить отчисления в консолидированный бюджет Тверской области более чем на 100 млн рублей», – отметил Игорь Руденя.

Ожидается, что после модернизации объем производства картона и бумаги в 2019 году составит 280 тыс. тонн в год, планируется создать 70 дополнительных рабочих мест. Объем планируемых инвестиций составит около 4,4 млрд рублей.

Также речь шла о реконструкции газораспределительной станции «Кувшиново» за счет инвестиционных средств АО «Каменская БКФ», возможности строительства объездной автомобильной дороги вокруг Кувшиново с подъездом к предприятию.

«Губернатор Игорь Руденя выразил заинтересованность в решении вопросов, касающихся развития предприятия. В частности, мы рассчитываем на содействие региональной власти в строительстве объездной дороги и реконструкции газораспределительной станции «Кувшиново», – прокомментировал итоги встречи Анатолий Штейнберг.

Детали взаимодействия сторон будут отражены в соглашении о сотрудничестве между Правительством области и АО «Каменская БКФ». В настоящее время документ проходит процедуры согласования.

SFT Group – промышленный холдинг целлюлозно-бумажной промышленности России. В его состав входят предприятия, обеспечивающие сбор и первичную переработку макулатуры, производство картона и бумаги, упаковки из данных материалов. В структуре холдинга – Каменская бумажно-картонная фабрика.

Здесь трудятся около 1100 человек. Мощности предприятия позволяют

вырабатывать в год 150 млн кв.м. гофрокартона и упаковки.

Пресс-служба Правительства Тверской области.