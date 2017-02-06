В ОСТАШКОВЕ ПРОЙДЕТ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Осташкове пройдет научно-просветительская конференция «Селигерская земля в истории, культуре и духовности России»

7 июня в Осташкове в рамках культурно-просветительского форума,

посвященного 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, состоится научно-просветительская конференция «Селигерская земля в истории, культуре и духовности России».

«350-летие обретения мощей святого Нила Столобенского – мероприятие всероссийского масштаба. Это не просто круглая дата, а знаковое событие для Тверской области, всей Русской Православной Церкви. В дни празднования регион готов встретить гостей и паломников со всей страны», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В конференции примут участие историки, искусствоведы и архитекторы Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Тверской области, а также других регионов России. Участники смогут больше узнать об истории, культуре, духовности селигерской земли и ее «жемчужины» – монастыря Нило-Столобенская пустынь.

Конференция станет важной вехой в изучении духовного подвига святого преподобного Нила Столобенского. Также она послужит импульсом для создания новых исследовательских и просветительских проектов, расширит краеведческое движение.

Также в рамках форума участники смогут посетить выставку заслуженного художника России Людмилы Юга «Святые Тверской земли».

Торжества по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского пройдут в Нило-Столобенской пустыни с 8 по 12 июня 2017 года. Возглавит праздничные мероприятия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 9 июня он совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площадиобители. В программе праздника — просветительский форум и фестиваль хоров, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

Неподалеку от территории монастыря установлен палаточный лагерь, где создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания гостей.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.