"РОСНЕФТЬ" ДАСТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛКУ

Более 160 млн рублей дополнительно направит компания «Роснефть» на реализацию социальных проектов в Тверской области

2 июня Правительство Тверской области заключило дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Документ расширяет партнёрство сторон при реализации социальных проектов. В частности, «Роснефть» направляет дополнительные средства на создание образовательного комплекса в Хотилово. Подписи под соглашением поставили Губернатор Игорь Руденя и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

«Роснефть» демонстрирует социально ответственный подход в партнёрстве с Правительством Тверской области. Особо хочу поблагодарить компанию и лично Игоря Сечина за участие в реализации проекта по формированию единого образовательного комплекса в Бологовском районе», — отметил Игорь Руденя.

В строительство детского сада в посёлке Хотилово «Роснефть» уже вложила порядка 80 млн рублей. По условиям подписанного допсоглашения, по этому направлению компания выделяет ещё 157,8 млн рублей. Средства предназначены на проведение финального этапа работ в детском саду, реконструкцию здания школы и обустройство прилегающей территории, а также строительство бассейна. Планируется, что 1 сентября 2017 года новое здание детского сада будет готово принять воспитанников. Дошкольное учреждение, школа и спортивные объекты станут единым образовательным комплексом.

Также компания примет участие в реставрационных и восстановительных работах в Ольгинском монастыре в деревне Волговерховье, где находится исток Волги. Финансовая поддержка «Роснефти» по этому направлению составит 5 млн рублей.

Ещё одно направление сотрудничества региона и компании касается создания придорожной инфраструктуры. В ходе совместной работы регионального Правительства и «Роснефти» до 2020 года предполагается строительство 6 новых автозаправочных комплексов (АЗК) в составе многофункциональных зон на трассах М-10 и М-11. Специально для Верхневолжья компания разработала проект типового АЗК.

Многофункциональный придорожный объект предполагает возможность заправить автомобиль топливом, отдохнуть, приобрести продукцию тверских производителей, узнать о туристических объектах Тверской области. Проектом предусмотрена гостиница на 100 мест, детская спортивная площадка, стоянка для легковых и грузовых автомобилей, торговые места, информационный центр.

Первый такой комплекс будет установлен на презентационной площадке на въезде в регион со стороны Москвы в Конаковском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.