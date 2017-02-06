ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПТО И ВТБ

Правительство Тверской области и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2017

Сегодня, 2 июня, Правительство Тверской области и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума. Документ подписали Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Документ направлен на развитие сотрудничества сторон в социально-экономическом секторе.

«Соглашение расширяет рамки взаимодействия Правительства Тверской области и банка ВТБ в важнейших для региона направлениях. Это реализация приоритетных государственных проектов, развитие системы кредитования малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Предусмотрено взаимодействие Правительства Тверской области и банка ВТБ по разработке и воплощению совместных инвестиционных программ, поддержке инновационного развития промышленного комплекса. Также соглашение направлено на совместное участие региона и банка в реализации приоритетных проектов, в том числе в области жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, инфраструктурного строительства на территории Тверской области.

«Мы рассматривали целый ряд инвестиционных проектов, связанных с рекреацией, отдыхом, выставочными возможностями, офисными, жилищными проектами. Они сейчас очень активно развиваются в области», – сказал Андрей Костин.

В августе 2016 года Губернатором Тверской области Игорем Руденей и президентом-председателем правления ВТБ 24 Михаилом Задорновым было подписано соглашение о сотрудничестве. Основные направление взаимодействия – развитие программ ипотечного кредитования в регионе, реализация зарплатных проектов, расширение сети офисов ВТБ в Тверской области.