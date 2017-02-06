В соответствии с решением Собрания депутатов Конаковского района № 312 от 26 мая 2017 г. назначены публичные слушания на тему: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2016 год», которые состоятся 14 июня 2017 года, в 14 часов 15 минут, в зале заседаний администрации Конаковского района по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13. Предложения и вопросы по теме публичных слушаний принимаются по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. 4, тел. 8 (48242) 4-97-80 в рабочие дни с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний.