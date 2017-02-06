«Поддержка предпринимательства – дорога двусторонняя!»



Именно такими словами обозначил развитие предпринимательства, а значит, и экономики Конаковского района глава администрации Конаковского района Олег Лобановский.



26 мая, во всероссийский день предпринимателя в Конаковском районе прошел форум «Развиваем бизнес вместе». Ключевыми вопросами повестки дня стали взаимодействие малого и среднего бизнеса с властью, региональные и муниципальные меры поддержки предпринимателей. Поэтому в ходе выступлений участников этого мероприятия звучали поздравления в адрес предпринимателей, были подведены итоги развития малого и среднего бизнеса Конаковского района. Участниками форума стали предприниматели Конаковского, соседних районов и гости из других регионов, в том числе и те, кто только планирует открыть свое дело.

Краткая справка.

Малый и средний бизнес Конаковского района охватывает практически все сферы экономической деятельности (производство, строительство, сельское хозяйство, торговлю, транспортные услуги, операции с недвижимым имуществом и другие).

Привлекательность данных сфер объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. Вместе с тем, в последнее время получают развитие и другие виды деятельности (строительство и обрабатывающее производство).

Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам: «Предприниматели - это как минимум очень смелые люди, которые взяли на себя

огромный груз ответственности».

Приветствуя участников форума, Наталья Владимировна дала очень четкую характеристику людей, занимающихся собственным делом.

И в их профессиональный праздник, деловых и предприимчивых людей, администрация района преподнесла подарок в виде тематического форума. О том, что такие мероприятия необходимы, говорит и заинтересованность участников.

В Конаковском районе в 2015 году принята целевая муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2016-2018 годы.

В рамках программы осуществляется информационно-консультационная деятельность по трем направлениям.

Это проведение семинаров, ярким примером является конференция, проведенная 16 апреля 2016 года. Участие в ней приняли более 100 предпринимателей, депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Тверской области, полномочный представитель по защите прав предпринимателей.

Активно работает Совет предпринимателей, в состав которого входят 16 предпринимателей.

Совет - это своего рода площадка для общения органов власти с представителями малого и среднего бизнеса, к участию в заседаниях Совета приглашаются представители налоговой инспекции, Пенсионного фонда, других контрольно-надзорных органов, для своевременного информирования об изменениях в законодательстве, обсуждения актуальных вопросов.

Участие в Совете – это возможность для малого бизнеса постоянно быть в курсе всех событий

Впервые проведен районный конкурс «Предприниматель года».

При администрации Конаковского района организован клуб начинающих предпринимателей, где свои силы в бизнесе смогут попробовать старшеклассники школ района.

Муниципальная программа предусматривает предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на создание новых рабочих мест, а также субсидий индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением патента на право применения патентной системы налого-обложения.

Задача муниципальной программы - стимулирование деловой активности и предпринимательского духа жителей района, что даст возможность людям развивать собственный бизнес, создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления в бюджет.

Благодаря мерам государственной и муниципальной поддержки - субсидиям, налоговым льготам и консультированию - за год число предприятий малого и среднего бизнеса в Конаковском районе увеличилось на 27 субъектов. Поэтому механизмы стимулирования предпринимательской деятельности - в центре внимания участников форума и органов власти. Большая роль в этом вопросе отведена администрации Конаковского района, подчеркнула Наталья Василенко.

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Надежда Егорова, уполномоченный по правам человека в Тверской области: «Всегда готова сотрудничать и помогать!»

Как отметила в приветственном слове Надежда Александровна Егорова, работая в тесном взаимодействии с уполномоченным по правам человека, они реализуют одну цель – защита прав и свобод человека, гражданина, предпринимателя. Как разделить эти понятия и понять, чьи ущемлены права? Работа кропотлива и не терпит ошибок, ведь за каждым обращением – чья -то жизнь, работа, судьба.

- Сегодня мы совместно работаем над обращением, связанным с услугами перевозчиков. И наша задача разработать конкретные предложения, чтобы эта услуга предоставлялась как муниципальными предприятиями, так и частными, – подчеркнула уполномоченный по правам человека в Тверской области

Людмила Козлова, глава Конаковского района: «Мы заинтересованы, чтобы эта ветвь предпринимательства активно развивалась в Конаковском районе».

Людмила Алексеевна Козлова в первую очередь поблагодарила организаторов – администрацию Конаковского района и правительство Тверской области за проведение тематического форума. У власти и бизнеса должен быть открытый диалог, и именно с этого начинается забота о населении, его благосостоянии, развитии во всех отраслях экономики, социального обеспечения и стабильности.

Олег Лобановский, глава администрации Конаковского района: «Малый и средний бизнес – важный сегмент в экономике Конаковского района».

Государство видит малый и средний бизнес одним из локомотивов развития экономики и дает ему «зеленый свет», наша задача - поддержать этот сектор экономики и сделать все для его развития и процветания. Ведь это не просто бизнес нескольких людей, это развитие экономики Конаковского района, работа для местных жителей, уверенность в завтрашнем дне. Глава администрации района отметил, что если раньше ходили разговоры о том, что власть не должна мешать бизнесу, то сегодня обе стороны признают необходимость плодотворного взаимодействия.

Конаковский район один из самых больших, инвестиционно привлекательных районов Тверской области, но в то же время есть и проблемы. Во-первых, для нашего района характерна трудовая миграция, и органы власти крайне заинтересованы в создании новых рабочих мест для трудоустройства местных жителей. Здесь есть две составляющие – экономическая и социальная. Люди уезжают работать в Москву, находятся там всю неделю и становятся, по сути, воскресными мамами и папами. А дети должны расти в полных семьях, получать здесь достойное образование и оставаться работать в Конаковском районе. Во- вторых, это высокий процент неформальной занятости населения. То есть, когда человек выполняет работу не трудоустроенным должным образом, а это значит, что его работодатель не платит предусмотренные законодательством отчисления, работники подвергаются дискриминации и не получают полагающихся им выплат. По предварительной оценке, в Конаковском районе процент неформальной занятости 15,6 процента, или 7283 человека от 16 до 59 лет. Потеря бюджета из-за неуплаты налогов даже по самым скромным подсчетам составляет более 20 миллионов рублей. По мнению Олега Лобановского, одной из мер борьбы является стимулирование развития малого и среднего предпринимательства к легализации своего бизнеса.

- Мы ждем от форума открытого диалога, услышать, как помочь, какие еще меры поддержки может оказать муниципалитет, и надеемся, что услышим друг друга и будем работать совместно, – отметил глава районной администрации.

Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области: «В Конаковском районе появился свой общественный уполномоченный по правам предпринимателей».

Как отметил тверской бизнес омбудсмен, по сравнению с 2015 годом в 2016-м уменьшилось количество жалоб предпринимателей в адрес уполномоченного. Вместе с тем, выросло количество предложений по регулированию нормативно-правовой базы, расширению мер государственной поддержки. У бизнеса есть стремление продолжать диалог с властью по этим и другим проблемным вопросам.

Он обозначил и ряд сегодняшних проблем, среди них - высокие тарифы для бизнеса, низкая платежеспособность населения, высокие ставки по налогам и бюрократические препоны для предприятий.

В завершение своего выступления уполномоченный по защите прав предпринимателей за поддержку и развитие предпринимательства в Конаковском районе вручил Почетную грамоту Наталье Василенко, которая и курирует эти вопросы, отметив ее значительный личный вклад в экономику района.

Появился в Конаковском районе и свой общественный представитель – уполномоченный по правам предпринимателей. Отстаивать и защищать права районных предпринимателей с этого дня станет предприниматель и житель Конаковского района Владимир Худяков.

Ян Салюков, первый заместитель генерального директора Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области: «Наш Фонд создан для повышения доступности и ускорения финансовой поддержки предпринимателей».

О мерах государственной финансовой поддержки бизнеса (займах и поручительствах) участникам форума рассказал Ян Салюков.

Чтобы расширить доступ к средствам, в 2008 году был создан Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, учредителем которого является региональное минэкономразвития. С помощью этой структуры оказывается государственная поддержка бизнесу по двум направлениям: предоставление микрозаймов и поручительств.

Особенности банковского кредитования сегодня таковы, что для получения денег надо потратить немало времени. В Фонде все по-другому. Заявки рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Кроме того, государственная помощь заключается в том, что заемные средства предоставляются на льготных условиях, то есть, по низким процентным ставкам.

Есть, правда, одна особенность. Размер и сроки предоставления микрозаймов имеют рамки, определенные федеральным законодательством. Краткосрочные займы выдаются на срок до 12 месяцев, среднесрочные – до 3 лет. Вторым направлением деятельности фонда является предоставление поручительств за субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии и договорам финансовой аренды (лизинга). Фонд заключил соглашения о сотрудничестве с 21 кредитной организацией, работающей в Тверской области. Поручительство предоставляется в сумме до 25 миллионов рублей. Этот вид поддержки оказался очень востребованным. За время работы Фонда предоставлено 592 поручительства на общую сумму более одного миллиарда рублей. В Конаковском районе 12 предпринимателей воспользовались этой услугой, что привлекло в экономику района около 46 миллионов рублей.

Евгений Шамакин, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Тверской области, депутат Законодательного собрания Тверской области: «Наша задача - совместными усилиями устранить административные барьеры!»

На форуме обозначили многие проблемы, как отметил, выступая перед участниками, Евгений Шамакин, член комитета по экономической политике Законодательного собрания Тверской области, многие предприниматели испытывают серьезные трудности с финансовой и юридической грамотностью и поддержкой. В частности, это касается участия в торгах на электронных площадках, и в качестве примера обозначил последние цифры – именно для представителей малого и среднего бизнеса в бюджете региона было заложено около 21 миллиона рублей. Однако по результатам проведенных торгов контракты заключены на общую сумму лишь 340 тысяч рублей. Капля в море бизнеса. Для решения этой проблемы необходимо обучать представителей малого и среднего бизнеса, знакомить с типичными ошибками участников закупок, допускаемыми при подаче заявок на открытый конкурс или электронный аукцион, путями их избежания или исправления.

Евгений Шамакин призвал участников форума к реальным совместным действиям органов власти и бизнес сообщества, к необходимости на законодательном уровне убрать те административные барьеры, которые, как ни странно звучит, и были созданы самими законодателями.

Александр Матвеев, начальник отдела развития предпринимательства и инноваций министерства экономического развития Тверской области: «Один из положительных моментов - это сокращение ставки по займам по приоритетным направлениям».

Как отметил Александр Матвеев, по сравнению с предыдущими годами финансирование из федерального бюджета заметно сократилось примерно в три раза за последние четыре года. Связано это, в первую очередь, с отсутствием прямых субсидий субъектам предпринимательства. Согласно рекомендациям Министерства экономического развития РФ, сегодня средства направлены на возвратные меры.

Что касается поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основные направления - это предоставление займов и поручительств. Один из положительных моментов - это сокращение ставки по займам по приоритетным направлениям. Из нововведений - в Тверской области создан Центр поддержки экспорта. Его задача - поддерживать предприятия для выхода на внешние рынки и развитие межрегиональных связей, бесплатное участие предприятий в выставках, межрегиональных зарубежных дипмиссиях, международных конференциях. Работает и Центр поддержки предпринимательства. На бесплатной основе здесь предоставляется ряд информационно-коммуникационных услуг, проводятся обучающие семинары. В ближайшем будущем планируется семинар по участию в закупках согласно 44 ФЗ. Записываться на семинар можно уже сейчас.

Одна из главных задач форума - повысить уровень финансовой грамотности местных предпринимателей, отмечают организаторы. Открыл вторую часть форума известный бизнес-тренер Василий Кравцов, он рассказал о том, как построить свое дело в сложных условиях экономики и создать успешную команду и научил некоторым приемам правильного управления.

Желание организаторов форума раскрыть все карты, дать его участникам максимальную пользу неслучайно. В Конаковском районе сегодня сознательно делают ставку на развитие предпринимательства и вкладывают в эту сферу немалые деньги.

- Сегодня мы говорим о малом и среднем бизнесе как о важном секторе экономики региона, - говорит глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. - Мы разработали целевую программу, ориентируясь, в том числе, на деловую молодежь и уже имеем примеры хорошего старта. Развитие и поддержка предпринимательства – дорога двусторонняя.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Среди участников форума – предприниматели, занятые в самых разных сферах. Об истории создания своего бизнеса участникам форума рассказали и действующие предприниматели.

Михаил Кузнецов рассказал и представил презентацию компании AlivSport, которая в Конакове занимается производством и реализацией многофункционального спортивного оборудования.

Евгений Сажин рассказал о своем бизнесе - компании «Инновационные технологии», которая осуществляет продажу, внедрение и сопровождение программ 1С.

Одна из самых активных предпринимателей Конаковского района Елена Булыга представила свою презентацию «Бизнес для мам», где подробно рассказала о своем становлении на путь предпринимательства. «Мы не только выдаем заказы, но и делаем город лучше!» – такой лозунг ее компании, представительства компании Орифлейм в Конакове. Елена - активный участник Совета предпринимателей, настоящий генератор идей. Именно ей пришла в голову мысль проводить уроки бизнеса в школах самими предпринимателями и при поддержке председателя Совета предпринимателей Натальи Василенко, успешно их проводит. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Грамоты из рук Елены Булыги получили те, кто скорее привык их вручать. В частности, за развитие и поддержку предпринимательства в Конаковском районе грамотами были награждены Антон Стамплевский, Олег Лобановский и Наталья Василенко.

Неподдельный интерес участников форума вызвало выступление генерального директора компании «Продвижение» Валерия Ильичева. Это одна из компаний, которая уже воспользовалась мерами государственной поддержки. Предприятие 13 лет занимается производством молочной продукции и 8 из них располагается в Конаковском районе:

- Год назад мы зарегистрировались по этому адресу. До того у нас был указан московский юридический адрес. Решение об укоренении на тверской земле мы приняли потому, что здесь у нас появились новые возможности. Раньше мы были в роли арендатора старого завода. Сейчас нам удалось получить земли под строительство нового производства, планируем расширяться. И уже понятно, что можно не искать других точек. Потому мы закрепились здесь, и налоги от нашего производства теперь идут в регион. И как только мы стали совсем родными, нам тут же в администрации района предложили такой вид господдержки – поручительство фонда. Хочу подчеркнуть: активные предприниматели входят в состав совета по поддержке малого и среднего бизнеса, плотно контактируют с представителями администрации (в частности, заместителем главы администрации Натальей Василенко) и хорошо информированы о различных формах господдержки. И, конечно, мы не упустили возможности воспользоваться фондовским поручительством. Нам удалось получить кредит в Сбербанке на очень выгодных условиях. Фонд взял на себя определенные гарантийные обязательства. Это помогло нам оптимизировать собственные расходы – отметил Валерий Ильичев. Рассказал и о планах, а в частности развить в Конаковском районе гастротуризм, организовать школу сыродела и представил новый продукт, который в России не производит ни одно предприятие, – безлактозное молоко. Совсем скоро на конаковской земле такое будет выпускать компания «Продвижение».

Свои бизнес-проекты представили и совсем юные участники форума из клуба начинающих предпринимателей Алина Степанова и Иван Богданов. Алина презентовала свой бизнес-проект по созданию в Конакове боулинг-клуба «Звезда», а Иван свое увлечение страйкболом превратил в отлично продуманный бизнес-проект.

Как в завершение встречи подчеркивали многие участники форума «Развиваем бизнес вместе», по сути, сегодня им вручили конкретные инструменты для работы.Предприниматели Ирина и Елена отмечают, что такие форумы не просто нужны, они необходимы: «Во-первых, это общение, во-вторых, обсуждение насущных проблем, получение новых знаний, ведь в городе люди больше информированы об изменениях в законодательстве, о мерах поддержки, а в поселениях о чем-то даже не слышали. Для себя сегодня мы узнали несколько нюансов, которые пригодятся в дальнейшем развитии своего бизнеса». А Светлана Бокова из Новозавидовского считает, что форум оказался очень актуальным и полезным, подняты важные проблемы, и диалог получился. «Одна из важных проблем - это наличие кассового аппарата. Мы как предприниматели сами организовали бизнес, накопили денег, содержим себя, у нас работают местные жители, платим аренду, мы платим 50 процентов от заработной платы работника налоги, не стоит забывать, что есть еще и налогообложение. Сейчас огромной проблемой для многих моих коллег стало внедрение новых кассовых аппаратов, которые стоят около 60 тысяч рублей, сумма для малого бизнеса существенная, помимо этого, есть и бремя содержания».

По мнению всех без исключения участников форума, сегодня здесь обсудили стратегию развития предпринимательства, а сама площадка работала в уникальном формате. Состоялся открытый диалог между бизнесом и властью, поиск решения конкретных задач и инструментов поддержки бизнеса на ближайшие годы.