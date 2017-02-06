ДЕТСТВО, НЕ СПЕШИ…

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей, праздник, хорошо знакомый нам с советских времен.

Его история началась в 1925 году в Женеве. Уже тогда люди задумывались о благополучии подрастающего поколения и провели в этот день конференцию по этому поводу. А в 1950 году его впервые отметили по инициативе женщин на конгрессе в Париже. Каждый из нас, взрослых читателей «Зари», когда-то был ребенком. И, думается, у подавляющего большинства детство ассоциируется с чем-то добрым, беззаботным и радостным, с тем, отчего ностальгически щемит в сердце и возникает желание вернуться туда, где деревья были большими, а мы – маленькими. Но, увы… Поэтому в этот день для всех нас еще раз звучит напоминание: берегите детей, создавайте все условия для их гармоничного развития: физического, умственного и духовного. И тогда у нас будет уверенность, что наше будущее находится в надежных руках. Хочется, чтобы оно было мирным, насыщено планами и победами и у этих конаковских мальчишек (на снимке). В этот день на городской площади г. Конаково традиционно собираются первые смены городских летних лагерей. В этом году в лагерях города и района планируют отдохнуть более 2,5 тысяч мальчишек и девчонок, а всего различными формами организованного отдыха будет охвачено около четырех тысяч юных жителей Конаковского района.