МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Писал о природе________________ Культура



27 мая в п. Карачарово состоялось мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Внук писателя Александр Сергеевич Соколов при поддержке правительства Тверской области совместно с отделом по культуре администрации Конаковского района организовали данное мероприятие.

С приветственным словом ко всем присутствовавшим обратился профессор, ректор консерватории имени Чайковского, внук писателя Александр Сергеевич Соколов: «Мне очень дороги эти встречи, 125 - это вполне официальный юбилей, и мероприятия, посвященные этой дате, проходят не только в Конаковском районе, но и в других городах, с которыми связана жизнь Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.

Сегодня здесь сохранена та атмосфера особого спокойствия и душевного умиротворения, которая была так важна для писателя. Конаковская земля богата талантами, и для меня очень значимо, что сегодня эти таланты выступят перед нами». Заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Владленович Белоцерковский вручил внуку писателя приветственный адрес от губернатора Тверской области. «Каждая профессия создает образ настоящего, прошлого или будущего, а профессия писателя создает и образ прошлого, и настоящего, и будущего. Наши писатели вносят огромный вклад в мировую литературу. Очень здорово, что выдающийся писатель, на произведениях которого выросло не одно поколение, выбрал для места своего творчества именно этот домик, именно эту природу и эту местность, которая вдохновляла его. И мы, находясь здесь, должны пропитываться этим духом и творчеством».

Глава администрации Конаковского района Олег Владимирович Лобановский вручил приветственный адрес внуку писателя с благодарностью за сохранение семейных традиций и памяти: «Очень приятно, что мы имеем возможность в нашем Конаковском районе сохранять и чтить память о тех людях, творчество которых смогло передать те события и ту красоту, которые были при их жизни. Ведь только в произведениях писателей есть настоящее, неподдельное отражение прошлой действительности».

Воспитанники Конаковского детского театра «Теремок» читали отрывки из произведений И.С.Соколова-Микитова. Конаковский образцовый хор девушек «Глория» исполнял песни.

А ученики камерного оркестра Тверского музыкального училища им. Мусоргского исполняли известные композиции. Мероприятие прошло в дружеской, теплой и творческой обстановке.

Форум состоялся_________________Экономика



В день российского предпринимательства силами администрации Конаковского района был организован и проведен экономический форум, на котором обсудили актуальные вопросы об эффективном взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.

Форум проводился в рамках реализации районной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе на 2016-2018 годы».

В форуме приняли участие Людмила Алексеевна Козлова - глава Конаковского района, Олег Владимирович Лобановский - глава администрации Конаковского района, Александр Владимирович Матвеев - начальник отдела развития предпринимательства и иноваций министерства экономического развития Тверской области, Надежда Александровна Егорова - уполномоченный по правам человека в Тверской области, Антон Владимирович Стамплевский - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области, Евгений Александрович Шамакин - управляющий ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Тверской области, Ян Александрович Салюков - первый заместитель генерального директора Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, предприниматели и гости. На мероприятии присутствовали представители как местных, так и региональных СМИ: журналист газеты «Заря», корреспондент и видео-оператор «Тверские ведомости», съемочная группа телеканала «Тверской проспект-регион».

Взгляд со стороны: «На форуме: в выступлениях гостей, в острых дискуссиях между представителями власти, между предпринимателями, в обмене мнениями и взглядами, пусть не всегда совпадающими, отразились самые истинные и злободневные проблемы, с которыми сталкиваются как власть, так и бизнес при развитии предпринимательства. Важно отметить, что команда районной администрации без громких слов, предметно и честно старается помочь предпринимателям, предлагает им реальные формы поддержки» - считает В.Г.Дёмин, зритель форума. Оценивая отзывы, понимаешь, что выполнена самая важная задача данного мероприятия - открыт диалог власти и бизнеса, найдены точки соприкосновения и обозначены направления, в которых нужно работать.

Совещание с силовыми структурами_________Безопасность

Глава администрации Конаковского района Олег Владимирович Лобановский провел совещание с силовыми структурами Конаковского района.

24 мая в зале заседаний районной администрации обсудили криминогенную обстановку в районе. Александр Владимирович Ковалев, начальник отделения в г. Конаково УФСБ РФ по Тверской области, проинформировал о международной встрече по безопасности, которая проходила в Конаковском районе с 23 по 25 мая, доложил о ходе проведения учений по обеспечению антитеррористической безопасности. Кирилл Валерьевич Рябов, начальник полиции ОМВД в г. Конаково и по Конаковскому району Тверской области, довел информацию о работе с мигрантами и о пресечении их незаконной трудовой деятельности на территории Конаковского района.

Эрик Пашаевич Минасян проинформировал о пожароопасной обстановке в районе, обратил внимание на то, что одной из основных причин возникновения пожаров является сухостой, который не убирают после вырубки просек. Юрий Юрьевич Неговора доложил о весеннем призыве граждан на службу. Любовь Ивановна Колотвина проинформировала о ходе работы с должниками по коммунальным платежам. По итогам совещания решили: Михаилу Александровичу Боровкову, заведующему отделом мобподготовки, по делам ГО и ЧС, назначить плановое заседание Антитеррористической комиссии.

Дополнительное образование________Конкурс

24 мая подвели итоги районного конкурса «Педагог дополнительного образования года», который состоялся впервые. Конкурс организован и проведен управлением образования Конаковского района при поддержке администрации Конаковского района.

За право носить звание «Педагог дополнительного образования года» поборолись 6 участников: Оксана Александровна Захарова, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский; Лолита Владиславовна Краева, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР г. Конаково; Ольга Валентиновна Игнатова (МБУ ДЮЦ Конаковского района); Елена Викторовна Анисимова (МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева); Нина Алексеевна Кузьмина (МБОУ СОШ п. Изоплит); Маргарита Александровна Котова (МБУ ДО ХШМиЮ) г. Конаково.

Участники конкурса проверили свои силы в следующих испытаниях: в написании сочинения «Я - педагог»; в проведении открытого занятия «Знаю, умею, научу»; в защите педагогического опыта (рабочей программы); а также в проведении финального выступления - самопрезентации.

По результатам всех конкурсных испытаний победителем в номинации «Педагог дополнительного образования общеобразовательного учреждения» стала Оксана Александровна Захарова. В номинации «Педагог дополнительного образования учреждения дополнительного образования» лидером стала Лолита Владиславовна Краева.

Втрое место заняла Маргарита Александровна Котова. А почетное третье место разделили: Ольга Валентиновна Игнатова, Елена Викторовна Анисимова, Нина Алексеевна Кузьмина.

Всех победителей и призеров наградили Почетными грамотами и денежными премиями в размере 10000, 7000 и 5000 рублей соответственно.

Руководителям образовательных организаций, принявшим участие в конкурсе, были объявлены благодарности.

«Каравай»_______________________________Мокшино



Ансамбль русской песни «Каравай» (руководитель Е.А.Кочуг) из сельского поселения «Завидово» стал лауреатом третьей степени шестого Всероссийского конкурса исполнителей народной песни «Вишневая метель», посвященного памяти великой русской певицы Людмилы Зыкиной.

В конкурсе приняли участие более 25 ансамблей и 30 исполнителей из Московской, Рязанской, Воронежской, Кировской, Костромской и Тверской областей, 18 городов и районов Нижегородской области. Мастерство исполнителей оценивало компетентное жюри: художественный руководитель и главный дирижёр Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г.Зыкиной, председатель жюри Д.С. Дмитриенко, народная артистка России Н.Е.Крыгина, начальник отдела культуры Бутурлинского района Н.Ю.Князева. По словам участников ансамбля «Каравай», выступление на таких конкурсах имеет огромное значение и требует особых усилий. Это и подготовка номеров, и костюмов, и образов, а также колоссальная работа над собой. Все это способствует творческому росту, заставляет развиваться и обогащает репертуар.

- «Исполненная a capella (без музыкального сопровождения) песня «Белым снегом» и русская народная песня «Соловушка» помогли нам завоевать сердца судей и поддержку зрителей». Получить третье место в столь престижном конкурсе - отличный результат. Желаем коллективу дальнейших творческих успехов!



Эффективность деятельности_________МУП

17 мая в администрации Конаковского района состоялось заседание комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.

На сегодняшний день на территории Конаковского района функционируют 4 МУП. На заседании обсудили вопрос о необходимости создания нового МУП в связи с передачей полномочий по городским и сельским поселениям по теплоснабжению на уровень района в целях обеспечения жителей и иных потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением в Городенском, Ручьевском, Селиховском и Старомелковском сельских поселениях. Рассмотрели вопросы об отчетности МУП за 1 квартал 2017 года и о согласовании планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности МУП на 2017 год. Результаты проверки положительны, все МУП безубыточны и функционируют в соответствии с плановыми показателями.По итогам заседания решили премировать руководителей: МУП «Доркомсервис», МУП «СТЭК+» и МУП «ЦРА №20».