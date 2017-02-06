АКТУАЛЬНО!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
С 1 июня изменился режим работы ГАУ «Многофункциональный центр г. Конаково». Время работы МФЦ:
Понедельник: 8.00 - 20.00
Вторник - пятница: 9.00 - 18.00
Суббота: 9.00 - 14.00
Воскресенье – выходной.
КАТЕР ПОШЕЛ!
С 27 мая начал курсировать долгожданный катер «На-дежда» по маршруту «Конаково – поселок Первое мая». Отправление из п. Первое мая: 8.00; 15.30, из г. Конаково: 13.00; 18.00.