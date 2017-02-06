АКТУАЛЬНО!

posted by admin on пт, 06/02/2017 - 09:50

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
С 1 июня изменился режим работы ГАУ «Многофункциональный центр г. Конаково». Время работы МФЦ:
Понедельник: 8.00 - 20.00 
Вторник - пятница: 9.00 - 18.00
Суббота: 9.00 - 14.00
Воскресенье – выходной.

КАТЕР ПОШЕЛ!
  С 27 мая начал курсировать долгожданный катер «На-дежда» по маршруту «Конаково – поселок Первое мая». Отправление  из п. Первое мая: 8.00; 15.30, из г. Конаково: 13.00; 18.00.

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