ОТЗВЕНЕЛИ ШКОЛЬНЫЕ ЗВОНКИ…



Тысячи учеников школ Конаковского района отправились на заслуженный летний отдых. А для выпускников началось их первое в жизни серьезное испытание – сдача единого государственного экзамена. 25 мая, в день последнего звонка, наш корреспондент успел побывать в нескольких школах и стал свидетелем незабываемых для старшеклассников минут.

В ГОРОДЕ...



Конаковская средняя школа № 9 – самая молодая во всем районе, ее открыли 11 ноября 2008 года, и первое время у нее даже не было своих выпускников. Спустя несколько лет учебный процесс набрал штатные обороты, и сегодня в ней свыше шестисот обучающихся с 1 по 11 класс «грызут гранит науки». К ЕГЭ допущены все выпускники, и на этой неделе они уже сдают первый экзамен.

На торжественной линейке директор школы Ирина Бубнова поздравила всех с окончанием учебного года и вручила похвальные листы за отличную учебу. Помогал ей в этом Петр Козлов, учредитель ООО УК «ЖКХ Управдом» и депутат городского Совета. Оказалось, что в школе огромное количество отличников, что радует. Ведь школа славится своими преподавателями, строгим и требовательным отношением к учащимся, прекрасной материально-технической базой, и это приносит свои результаты. Все отличники совершили по двору школы круг почета. Кроме того, были награждены и те, кто проявил себя во внешкольной деятельности: в спорте, художественной самодеятельности, общественно значимых акциях и так далее.Одиннадцатиклассников в этом году в школе – десять человек. Они стояли особняком, держа в руках воздушные шары, и когда звучали проникновенные слова о том, какими чудесными будут вспоминаться школьные годы, у некоторых старшеклассниц на глазах блестели слезы. На площади перед школой выступил детский танцевальный ансамбль, младшеклассники читали стихи о школе, создавая настроение. В стихотворной форме попрощались со школой и выпускники. И, конечно же, в этот день для всех прозвучал последний звонок, который по традиции дала первокласснница на плече у старшеклассника.

…И РАЙОНЕ

Селиховское сельское поселение



А Селиховская сельская средняя школа 25 мая принимала почетных гостей: министра образования Тверской области Наталью Сенникову, главу Конаковского района Людмилу Козлову, главу администрации Конаковского района Олега Лобановского и начальника управления образования администрации Конаковского района Ольгу Булгакову. Но это не все. На правах радушных хозяев гостей встречали глава Селиховского сельского поселения Михаил Демидов, глава администрации поселения Татьяна Соловьева, настоятель Ильинского храма села Селихово и директор детско-юношеского центра «Новая Корчева» протоиерей Виктор Гуров.

Прекрасным напутствием для всех тех, кто волнуется в предвкушении экзаменов, стало выступление министра образования. Она зачитала приветствие от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Воодушевляя выпускников, Наталья Сенникова отметила, что понапрасну переживать не стоит, что так или иначе экзамен сдадут все, главное – сосредоточиться, и если в течение учебного года знания были получены, то они никуда и не денутся. Ну а особенно мнительным она посоветовала старый испытанный метод - положить пятак под пятку.

Выпускников 11-х классов в небольшой сельской школе в этом году не много - всего пять человек. И каждому из них главой сельского поселения был вручен подарок. Подарки получили и девятиклассники. Награды от администрации и управления образования Конаковского района, а также от главы Селиховского поселения получили и некоторые отличившиеся педагоги. Отец Виктор благословил всех учителей и учеников на полезный отдых и добрые дела в дни летних каникул, а выпускников – на удачную сдачу экзаменов и выбор пути в начинающейся взрослой жизни. После этого гости осмотрели школу и побывали в спортивном зале, где занимались ученики секции самбо Конаковской СДЮСШОР. Тренер спортшколы Сергей Буланов рассказал об истории секции и достижениях как юных борцов, так и спортивных удачах всей Селиховской школы в целом.

Дмитровогорское

сельское поселение

Сообщает «Дмитровогорский вестник».



Прозвенел последний школьный звонок в этом году для выпускников Дмитровогорской школы. Выпускникам адресовали самые добрые напутствия и искренние поздравления педагоги, родители, друзья... По школьной традиции, директор школы Михаил Кожехов, глава администрации Дмитровогорского сельского поселения Евгений Усов и настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Дмитрова Гора иерей о. Антоний Богдюн поздравили выпускников с окончанием учебного года и школы. Многие выпускники и родители были удостоены Почетных грамот и похвальных листов. Вот и наступила прекрасная долгожданная пора, вместе с которой - последний звонок. Впереди экзамены и почти настоящая взрослая жизнь. В добрый путь, дорогие выпускники!