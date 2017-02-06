Еще с конца апреля внимательные автолюбители и их пассажиры могли наблюдать появившийся у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского знак, на котором написано: «Здесь геройски погиб, грудью закрыв амбразуру врага, сержант Васильковский. Чтобы ты мог дышать. Российское военно-историческое общество. 6 декабря 1941 г.”.

А 24 мая активистами МЦ «Иволга» совместно с РМОО МКИС «Звезда» и отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района решено было сделать его торжественное открытие. В небольшом митинге, помимо «иволжан», приняли участие юнармейцы из Вахонина, а также ветераны, от имени которых выступил внук поэта Спиридона Дрожжина полковник Валентин Семенович Морев. Также с приветственным словом выступила заведующая ОМПКИС администрации Конаковского района А.В.Федотова. Рассказывает руководитель региональной молодежной общественной организации молодежный культурно-исторический союз «Звезда» Валерий Гореликов:

- Проезжая по Ржевскому району, я видел такие знаки, стоящие вдоль дорог, в тех местах, где шли ожесточенные бои. Они привлекают внимание проезжающих. И, конечно, хотелось, чтобы такие знаки были и в Конаковском районе. И вот в конце прошлого года областной комитет по делам молодежи попросил уточнить те места, где можно из поставить. Разумеется, в Конаковском районе это святое для каждого из нас место, где Вячеслав Васильковский совершил свой бессмертный подвиг и откуда началось контрнаступление советских войск под Москвой. Все мы знаем это место, но среди гостей района, возможно, есть люди, которые этого не знают. Поэтому такой знак нужен…