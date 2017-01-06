БУДУТ СОВРЕМЕННЫЕ ФАПЫ!

В Тверской области планируется создать современные фельдшерско-акушерские пункты

В Тверской области в 2017 году планируется начать реализацию проекта по созданию современных типовых помещений для фельдшерско-акушерских пунктов. Вопрос обсуждался сегодня, 1 июня, на встрече Губернатора Игоря Рудени с генеральным директором ОАО «Электромеханика» Виктором Константиновым.

«В сельской местности необходимо создать современные фельдшерско-акушерские пункты, чтобы специалисты могли работать, а пациенты получать медицинскую помощь в достойных условиях. Здесь должно быть предусмотрено место для приема больных, проживания доктора. Сейчас же большинство таких пунктов располагается в приспособленных под эти цели помещениях», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Виктор Константинов представил три эскиза таких помещений, различных по площади и планировке. Все они являются быстровозводимыми конструкциями, оснащенными необходимыми инженерными коммуникациями для комфортного приема пациентов и проживания врача.

Глава региона отметил, что при доработке проекта необходимо учесть наличие в будущих ФАПах отдельного помещения для ожидания пациентов, разделить вход в жилую зону и медицинскую часть, предусмотреть парковку для автомобилей, велосипедов.

На встрече также обсуждались детали финансирования, администрирования проекта. Вопросами подготовки земельных участков и инфраструктуры будут заниматься главы районов.

Новые ФАПы будут местом проживания врача и его семьи только на период его работы в данном месте.

Справочно: ПАО «Электромеханика» расположено в Ржеве Тверской области. Предприятие поставляет на рынок современное высокотехнологичное оборудование для авиационной промышленности, энергетики, медицины и других отраслей.

Высокая профессиональная подготовка конструкторов позволяет проектировать оборудование любой сложности по техническому заданию заказчиков, а возможности производства - изготовить оборудование высокого качества и надежности.

Пресс-служба Правительства Тверской области.