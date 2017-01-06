Фоторепортаж: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме впервые развернут презентационный стенд Тверской области

На Петербургском международном экономическом форуме, который открылся 1 июня в Санкт-Петербурге, развернут стенд Тверской области, где представлены заявленные в регионе проекты. Такая презентационная площадка от Тверской области организована на форуме в Санкт-Петербурге впервые.

Презентационное пространство Тверской области станет местом деловых встреч и переговоров. Планируется, что 2 июня Губернатор Игорь Руденя обсудит с руководителями ПАО «Банк ВТБ» и Среднерусского

банка ПАО «Сбербанк России» реализацию в Тверской области крупных инвестиционных проектов, в том числе по строительству в Конаковском районе круглогодичного комплекса водных развлечений.

Посетители стенда Тверской области могут ознакомиться также с проектами «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». На форуме представлены интерактивные 3D макеты бизнес-кластера и выставочного центра.

Деловой комплекс «Тверь Сити» предполагает реконструкцию авто- и железнодорожных вокзалов в городе Твери, создание современного многофункционального комплекса с гостиницей и бизнес-центрами, соединенных с вокзалами траволатором.

«Тверь Экспо» подразумевает строительство масштабной презентационной площадки для проведения выставок, социально значимых мероприятий, где смогут свою продукцию производители области и соседних регионов.

Эти проекты были продемонстрированы Президенту РФ Владимиру Путину в ходе визита главы государства в тверской регион в прошлом году и Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале текущего года.

Также на стенде организован показ презентационных видеороликов о туристическом, культурном и экономическом потенциале Верхневолжья.

Тверской регион ежегодно с 2006 года принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В этом году делегацию Тверской области возглавит Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году на площадке ПМЭФ глава региона провел ряд деловых встреч. Обсуждались вопросы сотрудничества с руководством Газпрома, Россельхозбанка, МРСК Центра. Было подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Тверской области и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

В прошлом году Петербургский международный экономический форум собрал более 12 тысяч участников из 133 стран.

Пресс-служба Правительства Тверской области.