Фоторепортаж: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЭФ

posted by Максим Малахов on чт, 06/01/2017 - 17:06
На Петербургском международном экономическом  форуме впервые развернут презентационный стенд Тверской области
 
        На Петербургском международном экономическом форуме, который открылся 1 июня в Санкт-Петербурге, развернут стенд Тверской области, где представлены заявленные в регионе проекты. Такая презентационная площадка от Тверской области организована на форуме в Санкт-Петербурге впервые.
        Презентационное пространство Тверской области станет местом деловых встреч и переговоров. Планируется, что 2 июня Губернатор Игорь Руденя  обсудит с руководителями ПАО «Банк ВТБ» и Среднерусского
банка ПАО «Сбербанк России» реализацию в Тверской области крупных инвестиционных проектов, в том числе по строительству в Конаковском районе круглогодичного комплекса водных развлечений.
        Посетители стенда Тверской области могут ознакомиться также с проектами «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». На форуме представлены интерактивные 3D макеты бизнес-кластера и выставочного центра.   
        Деловой комплекс «Тверь Сити» предполагает реконструкцию авто- и железнодорожных вокзалов в городе Твери, создание современного многофункционального комплекса с гостиницей и бизнес-центрами, соединенных с вокзалами траволатором.
        «Тверь Экспо» подразумевает строительство масштабной презентационной площадки  для проведения выставок, социально значимых мероприятий, где смогут свою продукцию производители области и соседних регионов.
        Эти проекты были продемонстрированы Президенту РФ Владимиру Путину в ходе визита главы государства в тверской регион в прошлом году и Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале текущего года.
        Также на стенде организован показ презентационных видеороликов о туристическом, культурном и экономическом потенциале Верхневолжья.
        Тверской регион ежегодно с 2006 года принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В этом году делегацию Тверской области возглавит Губернатор Игорь Руденя.
        В прошлом году на площадке ПМЭФ глава региона провел ряд деловых встреч. Обсуждались вопросы сотрудничества с руководством Газпрома, Россельхозбанка, МРСК Центра. Было подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Тверской области и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.
        Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.
         В прошлом году Петербургский международный экономический форум собрал более 12 тысяч участников из 133 стран.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области.
Tags: 
С-Пб
МЭФ
тверь
Руденя