ДЕТЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНО В ИНТЕРНЕТЕ

В Тверской области будет расширена работа по обеспечению безопасности детей в интернет-пространстве

1 июня, в Международный день защиты детей, Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной. В центре внимания были вопросы, связанные с соцзащитой семей и детей в регионе, в том числе, обеспечение безопасности молодого поколения в интернете.

Игорь Руденя отметил эффективную работу детского омбудсмена и активное взаимодействие уполномоченного с региональной властью. В первую очередь, это совместные усилия по усилению поддержки многодетных и приёмных семей.

«У нас достаточно высокий показатель по числу детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, которые сейчас воспитываются в семьях, а не в социальных учреждениях. Эту цифру необходимо увеличивать. Воспитание базируется на тех ценностях, которые прививаются в семье», — отметил Игорь Руденя.

По инициативе уполномоченного по правам ребёнка внесены изменения в госпрограмму и региональное законодательство в части дополнительных мер по обеспечению многодетных семей жильём. Сейчас Правительство Тверской области корректирует систему социальной защиты таких семей, чтобы сделать её более адресной и эффективной.

Особая тема — обеспечение безопасности детей в интернет-пространстве. В последнее время она всё более актуальна в связи с появлением в социальных сетях сообществ, угрожающих физическому и нравственному здоровью подростков.

«Наша общая задача — не уклоняться от формирующихся негативных трендов, а наоборот, понимать, что это и как с этим бороться», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как рассказала Лариса Мосолыгина, институт уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области совместно с организацией «Кибердружина» ведёт информационную работу среди детей, родителей и педагогов о деятельности таких сообществ и о том, как противостоять их негативному влиянию.

«Родители побороли страх перед этой новой информационной волной и стали консультироваться с нашими специалистами. Благодаря этому удалось минимизировать последствия, обошлось без крайних ситуаций», — сказала Лариса Мосолыгина.

Игорь Руденя обозначил: важно скоординировать усилия власти и молодёжного сообщества на местах. Глава региона поручил областному комитету по делам молодёжи разработать подпрограмму по формированию подобных добровольческих объединений молодых активистов в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.