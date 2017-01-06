НЕЗАКОННЫЕ РАБОТЫ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка законности проведения гр. Н работ в акватории Иваньковского водохранилища в районе д. Свердлово Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области.
В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение требований закона проведение дноуглубительных работ, строительство причального сооружения в акватории Иваньковского водохранилища гр. Н с Московско-Окским Территориальным управлением Федерального агентства по Рыболовству не согласованно.
В связи с изложенным, Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой в Конаковский городской суд к гр. Н.. направлено исковое заявление с требованиями: приостановить деятельность по проведению дноуглубительных работ в акватории Иваньковского водохранилища (р. Волга) напротив д. Свердлово Вахонинского сельского поселения Конаковского района до получения решения Московско-Окского бассейнового водного управления о представлении водного объекта в пользование, приостановить деятельность по строительству причального сооружения в акватории Иваньковского водохранилища (р. Волга) напротив д. Свердлово Вахонинского сельского поселения Конаковского района на основании решения на право пользования водным объектом до получения согласования Московско-Окского Территориального управления Федерального агентства по Рыболовству.
Решением Конаковского городского суда Тверской области исковое заявление Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры удовлетворено в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Тверской межрайонный природоохранный прокурор младший советник юстиции Д.Е. Плеханов