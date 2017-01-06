НА БЕРЕГУ СЕЛИГЕРА ПОЯВИЛСЯ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК

В Тверской области продолжается подготовка к празднованию 350-летия обретения мощей Нила Столобенского. На территории лагеря для паломников, который будет работать с 8 по 12 июня, идёт установка палаточного городка, создаётся инфраструктура для комфортного пребывания гостей.

«Тверская область готовится гостеприимно встретить паломников со всей России. Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч гостей», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, в настоящее время в лагере размещены палатки для проживания волонтёров и сотрудников, обеспечивающих работу городка, а также 200 палаток для паломников. Ещё 50 установят в ближайшее время. Палатки утеплены, каждая рассчитана на 12 человек, размещены кровати и постельные принадлежности — матрасы, одеяла, подушки. Для гостей с ограниченными возможностями здоровья предназначена специально оборудованная палатка.

Паломнический городок разделят на улицы, каждой палатке присвоят номер, установят информационные указатели для удобства ориентирования. В качестве дорожек уложат деревянные настилы.

Городок освещается с помощью светодиодных фонарей. Для хранения личных вещей гостей отведена отдельная зона с запирающимися ячейками и видеонаблюдением, предусмотрена возможность зарядки мобильных устройств.

Готовить горячую пищу для паломников будут на 12 полевых кухнях, фильтровать питьевую воду — на мобильной водозаборной станции. Биотуалеты установлены в двух местах: у самого лагеря и неподалёку от пункта питания. Соблюдение санитарно-гигиенических условий, качество пищи и воды проконтролируют сотрудники Роспотребнадзора.

На берегу Селигера разместят сцену, шатёр для проведения дискуссий, а также экран, на котором можно будет увидеть прямую трансляцию торжественных мероприятий в Нило-Столобенской пустыни.

Для обеспечения пожарной безопасности в лагере проложат линии с подводом воды из озера, оборудуют противопожарные щиты, в палатках установят дымовые извещатели. На территории городка проведена противоклещевая обработка.

Лагерь ограждён по периметру, на въезде, у пункта регистрации, планируется поставить шлагбаум. Круглосуточно в паломническом городке будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, волонтёры, а также врачи скорой медицинской помощи.

Проживание и питание в лагере бесплатное. Гостям необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте Тверской епархии http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn. Информацию об участии в праздничных мероприятиях и размещении в лагере можно узнать в паломническом центре по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Приём обращений ведется с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского пройдут 8-12 июня. Возглавит праздничные мероприятия в Нило-Столобенской пустыни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 9 июня он совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. В программе праздника — просветительский форум и фестиваль хоров, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.