ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ К ПРИЕМУ ГОТОВЫ!

В Тверской области все летние лагеря получили подтверждение готовности принять первую смену

Сегодня, 31 мая, Губернатор Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании «Об организации отдыха и оздоровления детей», которое провел Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Тема очень важная. Ключевыми являются вопросы не только обеспечения элементарной безопасности, но и соблюдения санитарных норм, противопожарных правил. Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали жёстче. Это касается и требований к квалификации людей, которые работают с детьми, закупок в данной сфере. У организаторов отдыха и в мыслях не должно быть экономить на здоровье детей», - отметил Дмитрий Медведев.

В Тверской области вопросам организации безопасного детского отдыха уделяется особое внимание.

«Наша задача – организовать эффективный процесс, который будет способствовать оздоровлению, воспитанию детей, их безопасному отдыху», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время все лагеря прошли проверку МВД, МЧС, Роспотребнадзора. Ход оздоровительной кампании будет отслеживаться в постоянном режиме совместно с управлениями федеральных ведомств. Кроме того, за каждым лагерем закреплено учреждение здравоохранения, подразделение полиции.

Со стороны муниципальных образований также приняты меры по обеспечению охраны загородных лагерей и других организаций отдыха, по оборудованию пляжей в соответствии с требованиями законодательства. Все педагоги, вожатые и медработники прошли специальное обучение, в котором особый акцент сделан на обеспечении безопасности жизни и здоровья детей.

На организацию летнего отдыха в 2017 году в консолидированном бюджете региона предусмотрено порядка 600 млн рублей. Из них около 432 млн рублей выделено из областной казны, что на 47 млн рублей больше, чем в прошлом году. Около 2,5 млн рублей из областного бюджета направлено на укрепление материально-технической базы загородных лагерей.

Всего в летний период 2017 года в тверском регионе будут работать 660 организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. Из них 23 загородных оздоровительных лагеря, 521 лагерь с дневным пребыванием. Также откроются 62 лагеря труда и отдыха, 54 палаточных.

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости будут охвачено свыше 68 800 человек, или около 63% детей и подростков области. Кроме того, 3150 детей смогут отдохнуть и улучшить здоровье в санаториях Тверской области. Стоимость путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря составит от 12 до 18,5 тысячи рублей.

В приоритетном порядке путевками обеспечены 17 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также из многодетных, приёмных и опекунских семей.

На текущий момент все лагеря, которые будут работать в Тверской области в первую смену, получили подтверждение готовности к приему детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.