ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Игорь Руденя обсудил направления совместной работы с руководителями академии ВКО и Тверского суворовского училища

Сегодня, 31 мая, Губернатор Игорь Руденя провел встречу с начальником Тверского суворовского военного училища Владимиром Ляховым. В обсуждении путей решения совместных с Правительством региона задач принял участие начальник Тверского гарнизона, руководитель Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Владимир Ляпоров.

Владимир Ляхов назначен начальником Тверского суворовского военного училища в мае текущего года.

«Для Тверской области суворовское училище является знаковым учреждением, это наш бренд. Здесь училось немало известных людей. Уверен, что Вы обеспечите достойное позиционирование суворовского училища на федеральном и международном уровнях», – обратился Игорь Руденя к руководителю учреждения.

На встрече обсуждалось проведение совместных с областными органами власти, военнослужащими Тверского гарнизона, суворовцами мероприятий к Дню России, а также вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения.

Справочно: Тверское суворовское военное училище и Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова входят в число ведущих учреждений военного образования в России.

Тверское суворовское училище, образованное в 1943 году, выпустило свыше 14,5 тысяч воспитанников. Среди них более 60 генералов, 47 кандидатов и докторов наук, 9 Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, Героев России.

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в этом году отмечает 60 лет со дня основания. Вуз готовит кадры по командным и инженерным направлениям для Вооруженных Сил РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. За время существования академия выпустила более 16 тысяч специалистов.

Курсанты, слушатели, преподавательский состав военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, воспитанники Тверского суворовского военного училища традиционно принимают участие в торжественных шествиях в честь Дня Победы, патриотических и других областных мероприятиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области.