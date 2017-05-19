ПОКУПАЙТЕ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

Аграрии Тверской области могут приобрести 47 земельных участков по сниженной цене

В Тверской области продолжается работа по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Одно из направлений этой деятельности — изъятие участков в случае, если их более трёх лет не используют по целевому назначению. Задачу задействовать в сельскохозяйственном производстве необрабатываемые пашни поставил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в 2015 году.

«Эффективное развитие АПК в Тверской области, как мы считаем, должно быть выражено в росте объёмов производства, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Задача — в течение 5 лет ввести не менее 100 тыс. гектаров сельхозземель», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Правительством региона внедрена практика законного изъятия земель сельскохозяйственного назначения у недобросовестных собственников для передачи тем аграриям, кто будет их возделывать.

В настоящее время соответствующие судебные решения приняты в отношении 53 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 890 га в Калязинском, Сонковском, Кашинском и Вышневолоцком районах. Организованы публичные торги по продаже этих земель. Шесть участков уже проданы, в отношении оставшихся 47 в ближайшее время проведут повторные торги, начальная цена которых снижена на 20%.

Сведения о предмете аукциона, сроках и документах, необходимых для участия в аукционе, размещены на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru . Более подробную информацию о приобретении участков сельхозпроизводители можно получить в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по телефону 8(4822) 32-08-27.

Пресс-служба Правительства Тверской области.