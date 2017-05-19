КАК БУДУТ КАДРЫ ОБУЧАТЬ?

В Тверской области определены ключевые направления в обучении управленческих кадров

Сегодня, 31 мая, Губернатор Игорь Руденя провел совещание о повышении квалификации муниципальных служащих, выборных должностных лиц, а также тех, кто состоит в резерве управленческих кадров Тверской области. В обсуждении темы приняли участие члены Правительства Тверской области, представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, главы муниципальных образований региона.

«Наша цель – наладить более качественный процесс обучения руководителей всех уровней в Тверской области. Сегодня для управленческих кадров одних навыков хозяйственной деятельности и личностных качеств недостаточно. Компетенции руководителей муниципалитетов во многом определяют темпы социально-экономического развития городов и районов», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Повышение квалификации управленцев должно идти в русле ключевых задач в развитии региона – подчеркнул глава региона. Это создание рабочих мест во внебюджетной сфере, увеличение посевных площадей, улучшение демографических показателей.

Среди других актуальных направлений обучения – развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности территорий, регулирование градостроительной деятельности, организация сбыта сырья и сельскохозяйственной продукции, переселение граждан из аварийного жилого фонда, благоустройство территорий, лекарственное обеспечение жителей и многое другое.

В период с 2012 по 2016 годы в регионе повышение квалификации прошли 2138 управленцев, проведено более 120 обучающих семинаров, форумов, совещаний. В этом году работа будет строиться исходя из новых подходов, определенных на федеральном уровне.

«Решение кадровых вопросов – сегодня одна из важнейших задач власти. Это связано с совершенствованием подходов к государственному управлению. Совместными усилиями мы хотим сформировать в тверском регионе эффективную управленческую команду», - отметил проректор РАНХиГС при Президенте РФ Дмитрий Буташин.

Губернатор Игорь Руденя также обратил внимание на необходимость участия молодежи в этом процессе, формирование качественного и перспективного кадрового резерва. Результатом всей этой работы должно стать повышение качества управления муниципалитетами и, как следствие, поступательное развитие территорий.

Договорённость о взаимодействии РАНХиГС и Правительства Тверской области в сфере переподготовки управленческих кадров была достигнута на встрече Игоря Рудени с ректором вуза Владимиром Мау во время Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

Пресслужба ПТО.