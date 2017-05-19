МАРМЕЛАД - КАК ПОВОД ДЛЯ ТУРИЗМА

В Тверской области планируют открыть музей при мармеладной фабрике в Лихославльском районе

В Лихославльском районе планируют создать тематический музей при мармеладной фабрике, где будут проводиться дегустации продукции, выпускаемой на предприятии. Перспективы реализации этого и других проектов обсуждались на рабочей встрече Губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы муниципального образования Натальи Виноградовой.

Игорь Руденя подчеркнул, что открытие такого музея позволит повысить привлекательность территории для туристов.

Производство ООО «Мармеладная сказка» находится в деревне Михайлова Гора Лихославльского района. Компания на рынке уже более 7 лет. Здесь выпускают свыше 50 видов мармеладной продукции. В разные годы предприятие становилось победителем всероссийского конкурса «Сто лучших предприятий и организаций России», отмечено золотыми знаками «Всероссийская марка (третье тысячелетие). Знак качества XXI века».

Игорь Руденя и глава муниципалитета обсудили проведение летней оздоровительной кампании в Лихославльском районе. С 1 июня откроются 14 пришкольных лагерей, всего в летний период будет организована работа 18 учреждений для отдыха и оздоровления детей. В целом набраться сил перед новым учебным годом смогут около 750 школьников района, из них 130 человек – из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На встрече Игоря Рудени и Натальи Виноградовой также шла речь о прошедшей в Лихославльском районе Международной научно-практической конференции «Тверские карелы: 400 лет на тверской земле».

В Тверской области 18 мая собрались делегаты из Финляндии, Беларуси, Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, городов и районов Верхневолжья. Глава региона принял участие в одном из мероприятий – круглом столе «Тверская Карелия: вчера, сегодня, завтра».

Как сообщила Наталья Виноградова, в муниципалитете уже началась подготовка к Дню Карелии, который пройдет 21 октября текущего года. Ожидается, что на праздник из республики приедут около 90 гостей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.