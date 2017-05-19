ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА МАЖОРЕТОК!

3 июня в Областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится "IX Кубок России среди Мажореток и барабанщиц".

Соревнования проводятся в открытой форме, по правилам Федерации Батон твирлинга и мажореток.

В соревнованиях принимают участие танцевальные коллективы и спортивные команды.

Цели соревнования: популяризация и развитие направления спортивных мажореток на территории России; повышение качества мастерства участников; вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия по танцевальным направлениям.

Задачи соревнования: определение сильнейших участников и команд по танцевальным направлениям Мажореток барабанщиц России.

По итогам Кубка России формируется команда, которая будет представлять Россию на Чемпионате Европы в Албене - Болгария 06-09.07.2017г., и Джулианове - Италия 22-25 июня 2017г.

Почетные Гости мероприятия:

- Глава города Твери - Александр Борисович Корзин;

- Председатель Комитета по делам культуры Тверской области - Ирина Александровна Репина;

- Председатель общественной организации «Федерация батон твирлинга и мажореток России» - Ирина Валентиновна Войцеховская

- Председатель региональной общественной физкультурно - спортивная организации "Союз чир спорта и черлидинга Тверской области" - Ирина Валентиновна Мазалова;

- Начальник Тверского суворовского военного училища - Владимир Павлович Ляхов;