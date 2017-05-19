В 21 РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В 21 муниципальном образовании Тверской области в 2017 году установят новые спортивные сооружения

Около 41 млн рублей из бюджета Тверской области направлено на возведение новых спортивных сооружений. Это более чем в два раза превышает показатели софинансирования по данному направлению в прошлом году. Субсидии муниципальным образованиям на эти цели были распределены на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 30 мая, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Важно, чтобы в каждом сельском поселении, а тем более в районных центрах работали спортивные секции, проходили соревнования. Задача муниципалитетов – обеспечить максимальное использование и сохранность спортивных сооружений. Показателем эффективности этой работы должно стать активное приобщение жителей, в первую очередь молодёжи, к здоровому образу жизни», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Получатели субсидий определялись по результатам конкурса. В итоге в 13 муниципальных образованиях будет установлено по универсальной спортивной площадке с искусственным покрытием для занятий детей и подростков, проведения мероприятий поселенческого и районного уровня. На эти цели предусмотрено более 38 млн рублей, из которых 29,6 млн рублей – средства областного бюджета. Оставшаяся часть - софинансирование муниципалитетов.

Для установки мини-полей предусмотрена подготовка основания, обустройство ограждения. Гарантийный срок использования объектов – 15 лет. Обязательным условием станет устройство освещения за счет средств муниципальных образований. Сейчас согласовываются места установки площадок. Все объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию до 1 сентября текущего года – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, в регионе будут установлены 27 комплектов уличных тренажеров, которые разместят вблизи плоскостных сооружений. Также выделены средства на оборудование трибун стадиона «Салют» в Вышнем Волочке на 1,5 тыс. мест. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 11 млн рублей.

Эксперты в области спорта и местные главы отметили высокую значимость реализации проекта для подрастающего поколения.

«Население воспринимает появление площадок с воодушевлением. Такие объекты делают территорию привлекательной, а занятия спортом - престижными для всех возрастных групп», - отметил глава администрации Каблуковского сельского поселения Дмитрий Керданов.

Губернатор Игорь Руденя поручил главам муниципальных образований взять на контроль целевое использование данных спортивных объектов и обеспечить их максимальную доступность для жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.