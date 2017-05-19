ВАЛЕНТИНУ ПАЖЕТНОВУ ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ СОКОЛОВА-МИКИТОВА

В Тверской области премия им. И.С. Соколова-Микитова присуждена Валентину Пажетнову

Правительство Тверской области окажет поддержку в переиздании и расширении тиража детской книги заслуженного эколога России, доктора биологических наук, писателя Валентина Пажетнова. Решение принято Губернатором Игорем Руденей сегодня, 30 мая, в ходе заседания Правительства региона.

«Валентин Пажетнов – ученый-биолог, известный далеко за пределами России. Он создал биосферную станцию «Чистый лес» в Торопецком районе, где выращивают медвежат-сирот, занимаются их адаптацией и возвращают в естественную среду обитания. Это уникальная работа, которая ведется в нашем регионе», – отметил Игорь Руденя.

На заседании Правительства Тверской области принято решение о присуждении деятелю ежегодной премии имени И.С. Соколова-Микитова за книгу «Лесная больница. Урман и родник», которая продолжает детскую серию «Сказки русского леса». В настоящее время выпущено более 1000 экземпляров книги.

«Книги, которые учат детей доброму отношению к природе, окружающему миру – это серьезное и важное дело. Поэтому мы решили поддержать переиздание книги нашего ученого, чтобы эти труды были более доступными и широко распространялись как на территории области, так и за ее пределами», – прокомментировал Игорь Руденя это решение представителям СМИ.

Биологическая станция «Чистый лес» действует с 1985 года. Своим опытом основатель и сотрудники станции делятся с иностранными коллегами. Здесь проходят практику студенты российских и зарубежных вузов.

В 1998 году при биостанции «Чистый лес» открыта детская экологическая школа «Медвежата», в которой ежегодно обучаются десятки ребят из Тверской и соседних областей.

Валентин Пажетнов является Почетным гражданином Торопца и Торопецкого района, автором научных работ, а также художественных произведений, в том числе для детей. В 2004 году онбыл удостоен тверской областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина за книгу «Мохнатое чудо» в номинации «За произведения краеведческого и научно-исследовательского плана».

Пресс-служба Правительства Тверской области.